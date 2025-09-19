Boston. La carrera por los playoffs de la Liga Americana se está complicando para Boston.

Los Red Sox perdieron 5-3 ante los Athletics el jueves, para dejar que se les escapara la serie de tres duelos ante un equipo sin aspiraciones de postemporada. Así, permitieron que los Guardians de Cleveland se acercaran a un juego y medio en la carrera por el último comodín de la Liga Americana.

Los Red Sox todavía están en posición para el tercer y último pasaje de comodín del Joven Circuito, pero cayeron dos juegos y medio detrás de los Yankees en la carrera por la ventaja de local en la primera ronda.

“Controlamos nuestro propio destino”, dijo el mánager puertorriqueño Alex Cora. “Tenemos que jugar mejor béisbol. Eso es todo. Hubo señales hoy, pero aún no estamos allí”.

Boston ha perdido cinco de sus últimos siete juegos, convirtiendo lo que había sido una buena oportunidad de superar a los Yankees en una posibilidad de quedar fuera por completo. Cora señaló que en 2021, su última aparición en los playoffs, los Medias Rojas tuvieron que remontar al final de la temporada.

¿Qué aprendió de esa campaña?

“No te emociones demasiado. No te deprimas demasiado”, dijo Cora. “Son 162 (juegos) por una razón”.

Los Red Sox se dirigen a Tampa Bay para disputar tres juegos antes de otros tres en Toronto. Terminan la temporada con una serie de tres compromisos contra los Tigers en el Fenway Park.

Cora insistió en que no hay pánico en el vestuario de Boston. El sábado, sorprendió al responder a preguntas sobre la construcción de la alineación para la postemporada.

“Creo que deberíamos dejar de hablar de octubre, para ser honesto contigo”, dijo. “Hay muchas cosas sucediendo y tenemos que jugar mejor. No estoy diciendo que estemos en una mala posición. Pero tenemos que esperar para ver si octubre es parte de esto”.