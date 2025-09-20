Los Ángeles. Clayton Kershaw subió al montículo para su último encuentro de la temporada regular en casa durante su carrera de 18 años con los Dodgers de Los Ángeles. Fue recibido y despedido con ovaciones de pie el vienes, un día después de anunciar su decisión de retirarse al final de la temporada.

“We Are Young” de Fun, la canción de calentamiento de Kershaw desde hace mucho tiempo, sonó mientras los fanáticos levantaban sus teléfonos para capturar el momento de inicio del encuentro. Y el lanzador acaparó la atención en el arranque del duelo.

Los vítores se convirtieron rápidamente en abucheos cuando el boricua Heliot Ramos, primer bateador de los Gigantes de San Francisco, conectó un slider de 86 mph para un jonrón de 431 pies.

“Estaba esforzándome mucho, trabajando demasiado para sacar a la gente”, dijo Kershaw.

Pero los vítores regresaron después de que el dominicano Rafael Devers fue ponchado sin tirarle al comenzar la quinta entrada. El mánager Dave Roberts se acercó al montículo y abrazó a Kershaw mientras sus compañeros en el campo, en el dugout y en el bullpen se unieron a la multitud de 53,037 personas para aplaudir al zurdo de 37 años cuando se retiró.

Kershaw se quedó con la pelota y no recibió objeciones de Roberts.

“Le dije: ‘Puedes hacer lo que quieras, es tu noche’”, dijo el mánager.

Kershaw dejó el juego con los Dodgers en desventaja por 2-1. Permitió dos carreras y cuatro hits, ponchó a seis y dio cuatro bases por bolas en cuatro episodios y un tercios. Realizó 91 lanzamientos, 56 de ellos strikes.

“No fue su mejor actuación”, reconoció Roberts. “Pero como siempre, encuentra maneras de competir, sacar outs y ponernos en posición de ganar un juego”.

Los Dodgers, campeones defensores de la Serie Mundial, remontaron para una victoria de 6-3, asegurando su 13ª participación consecutiva en la postemporada.

“Conseguimos una victoria, aseguramos un lugar en los playoffs, pude estar en ese montículo una última vez”, dijo Kershaw. “No puedo estar más agradecido”.

Kershaw se despidió mientras se retiraba, lanzó un beso hacia su familia y luego hizo un gesto de abrazo hacia la multitud. Shohei Ohtani, el astro japonés del bate y el montículo, se adelantó para dar a Kershaw uno de los muchos abrazos que recibió de todos en el dugout.

Y, tal como lo exigieron los fanáticos, Kershaw salió para una ovación más. Giró lentamente y disfrutó la escena.

“No cambiaría nada”, dijo. “Noche perfecta”.

Los fanáticos vistieron jerseys con el número 22 en homenaje a Kershaw, aunque el número 17 de Ohtani fue prominente como de costumbre.

Kershaw estuvo rodeado por sus compañeros de equipo, su esposa embarazada Ellen, que estaba llorando, sus cuatro hijos, amigos y fanáticos que lo vieron surgir del sistema de ligas menores de los Dodgers para llegar a las mayores a los 20 años y ganar tres premios Cy Young, así como dos campeonatos de la Serie Mundial.

Asimismo, lanzó un juego sin hits en 2014 .

“Tener cosas para celebrar es tan bueno como las personas con las que cuentas para celebrarlo” , dijo.

También estuvieron presentes el excompañero de equipo Russell Martin, quien fue receptor durante el debut de Kershaw en las Grandes Ligas en 2008, y el mariscal de campo de los Rams de Los Ángeles, Matthew Stafford, quien jugó fútbol americano junto con Kershaw en la escuela secundaria en Texas .

“Éste es uno de esos momentos a los que la gente va a mirar atrás y decir: ‘Estuve allí la última vez que comenzó un juego en casa en el Dodger Stadium’”, dijo Roberts antes del compromiso.

Kershaw, originario de Dallas y quien reside allí cuando no hay temporada, ha pasado toda su carrera de 18 años en Los Ángeles.

“En un mundo donde la gente toma el camino fácil, persigue dinero rápido... la lealtad ya no es lo que solía ser”, dijo Roberts . “Clayton vive según los viejos valores y significa algo para él usar el mismo uniforme. Ahí es donde gané mucho respeto por él“.

Entre los momentos importantes de Kershaw en la ciudad estuvo alcanzar los 3.000 ponches en su carrera en julio .

Los Dodgers añadieron una figura de Kershaw a su calendario promocional en julio después de que alcanzó el hito y el artículo se entregará el sábado . El pitcher hablará a los fanáticos antes del juego del domingo .

“Todos los que son simplemente fanáticos abrazarán a Clayton Kershaw”, comentó su compañero de equipo Freddie Freeman. “Se merece todo lo que va a recibir de los fanáticos” .

Aunque su velocidad ha disminuido en los últimos años, el fervor competitivo de Kershaw sigue intacto.

“Ganar siempre es mi cosa favorita”, manifestó.

Kershaw ha luchado contra lesiones en los últimos años. Ello hizo que llegar a este punto fuera aún más difícil. Se perdió toda la postemporada el año pasado, cuando los Dodgers vencieron a los Yankees de Nueva York en la Serie Mundial.

“No muchas personas tienen esta oportunidad, así que estoy muy agradecido por ello”, dijo .

Kershaw dijo que haría otra apertura la próxima semana en Seattle, donde los Dodgers terminarán la temporada regular.