El puertorriqueño Ayden Owens Delerme mantuvo vivas sus aspiraciones de subir al podio del Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio 2025 al cerrar la noche del sábado en la tercera posición de la tabla global del decatlón, con 6,297 puntos acumulados en los primeros siete eventos.

El estadounidense Kyle Garland lidera la clasificación con 6,473 unidades, seguido por el alemán Leo Neugebauer con 6,328. Detrás del boricua está el estonio Johannes Erm con 6,027 tantos.

Owens Delerme finalizó en el primer lugar del Heat 3 de los 110 metros con vallas, con un tiempo de 13.65 segundos para así sumar 1,020 puntos. Más tarde, llegó sexto en el Grupo B con una marca de 46.12 metros en el lanzamiento del disco.

El próximo evento será el lanzamiento de jabalina, que dará inicio a partir de las 4:35 a.m. (hora de Puerto Rico) del domingo. Luego, se disputará el salto con pértiga y, por último, los 1,500 metros a las 7:49 a.m. del domingo. En este evento compiten 18 atletas.