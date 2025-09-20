Minneapolis. Los Guardians de Cleveland extendieron su buen momento al derrotar 6-0 a los Twins de Minnesota en el primer juego de una doble cartelera, mientras que los Braves de Atlanta remontaron para imponerse 6-5 a los Tigers de Detroit, resultados que apretaron aún más la lucha por la División Central de la Liga Americana.

El dominicano José Ramírez conectó un jonrón, con lo que aseguró su tercera temporada de 30-30 de su carrera y los Guardians vencieron el sábado 6-0 a los Twins en el primer juego de una doble cartelera.

Bo Naylor bateó dos cuadrangulares, George Valera y Daniel Schneemann también tuvieron vuelacercas, y Cleveland ganó su noveno juego consecutivo y el 14mo de los últimos 15 para acercarse a juego y medio de Detroit, líder de la División Central de la Liga Americana, que perdió 6-5 ante Atlanta.

Ramírez pegó una línea al jardín derecho en la primera entrada. Junto con sus 40 bases robadas, su 30mo cuadrangular le permitió alcanzar el 30-30 por tercera vez en su carrera, un récord para la franquicia.

Ryan (13-9) permitió cuatro carreras limpias en seis hits y ponchó a cinco en cinco entradas. Los cuatro jonrones fueron un máximo de la temporada. En sus últimas seis aperturas, el lanzador estelar tiene un récord de 1-4, permitiendo 22 carreras limpias en 27 entradas.

Slade Cecconi (7-6) tuvo su tercera apertura consecutiva fuerte para Cleveland, permitiendo solo dos hits en siete entradas en blanco. Ponchó a ocho.

Nacho Alvarez Jr. de los Bravos de Atlanta reacciona tras batear un sencillo para empatar el juego en la novena entrada ante los Tigres de Detroit el sábado 20 de septiembre del 2025. (AP Foto/Ryan Sun) ( Ryan Sun )

Bravos consiguen su séptima victoria consecutiva

Detroit. Nacho Álvarez Jr. conectó los dos primeros jonrones de su carrera en la MLB, luego añadió un sencillo que empató el juego en la novena entrada y los Braves de Atlanta consiguieron su séptima victoria consecutiva al superar el sábado 6-5 a los Tigres de Detroit.

Los Tigers han perdido cinco partidos seguidos y ocho de los últimos nueve. Su ventaja en la División Central de la Liga Americana se ha reducido a juego y medio sobre los Guardians de Cleveland, quienes están disputando una doble cartelera ante los Twins de Minnesota.

Los Bravos estaban abajo 5-4 al entrar en la novena. Ozzie Albies y Ha-Seong Kim comenzaron la novena con sencillos ante Will Vest (6-5), pero él ponchó a Michael Harris II y Sandy León.

Eso trajo al bate a Álvarez, quien ya había conectado cuadrangulares en la tercera y octava entradas. Bateó un sencillo a la derecha para empatar el juego y Jurickson Profar siguió con un hit para poner a los Bravos adelante.

Raisel Iglesias lanzó la novena para su 27mo salvamento. Dylan Dodd (1-0) obtuvo la victoria en relevo con una octava entrada sin carreras.

Por los Bravos, los venezolanos Ronald Acuña Jr. de 3-0 con una anotada, Sandy León de 4-0.

Por los Tigres, el venezolano Gleyber Torres de 5-3 con una anotada. El dominicano Wenceel Pérez de 3-0 con una empujada. El cubano Andy Ibáñez de 2-0. El puertorriqueño Javier Báez de 3-0.