Miguel Cotto Promotions, junto a H2 Entertainment y Top Rank Boxing, presentarán el 15 de noviembre “Boxeo Boricua en Lares” en el Coliseo Félix “Amiguito” Méndez, una cartelera que será encabezada por el prospecto dominicano Yan Carlos “Dangerous” Santana.

También contará con la participación de varias promesas tanto de Puerto Rico y República Dominicana, además de la segunda edición del innovador programa “World Class Prospects” de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), un programa diseñado para reconocer, apoyar y premiar a los jóvenes talentos que inician sus carreras profesionales y enfrentan diversos retos.

Santana, por su parte, defenderá el campeonato NABO de peso pluma (126 libras) de la OMB en una pelea pactada a 10 asaltos contra un rival aún por conocer. La fanaticada lareña también tendrá la oportunidad de apoyar a uno de los suyos, cuando Jordy “El Principe” Cardona arriegue su invicto en un combate de seis asaltos de la división gallo (118 libras). También verán acción Malik Quiñones, Yadiel Alomar y Belisa López de Jesús.

Los boletos para “Boxeo Boricua en Lares” estarán disponibles desde este jueves, a partir de las 10:00 a.m., a través de PRticket.com o llamando al (787) 210-7110. También se podrán adquirir mediante las plataformas sociales de Miguel Cotto Promotions.

Será transmitido a través del canal de Miguel Cotto Promotions en YouTube, así como en la plataforma de Facebook de Telemundo Puerto Rico, desde las 8:00 p.m.