Antes de ganar un premio Óscar, un Globo de Oro y convertirse en una figura reconocida del cine mundial, el actor puertorriqueño Benicio del Toro soñaba con ser baloncelista.

A los 10 años practicaba cada sábado en la YMCA en San Juan, antes ubicada en la Casa Olímpica, bajo la disciplina y exigencia del legendario entrenador Millo Romero.

“El sueño mío desde chiquito era ser baloncestista”, recordó el actor, quien este miércoles fue presentado en la Academia del Perpetuo Socorro en Miramar como nuevo embajador de la Fundación Millo Romero.

"El cuarto mío estaba lleno de póster de baloncesto. La fiebre esa se me pegó, lo que pasó fue que llegó un momento que me distraje y para ser atleta hay que estar enfocado y hay que darle a la piedra todo el tiempo", agregó.

En la izquierda, el presidente y fundador de la Fundación Millo Romero (FMR), Edmundo Santiago y Benicio del Toro. ( alexis.cedeno )

Del Toro abandonó las canchas y persiguió una carrera en el cine, que podría describir exitosa. No obstante, en la actualidad y en su incursión a la Fundación apoya a jóvenes que desean convertirse en grandes baloncestistas.

“Creo que es muy importante darle la oportunidad a niños que necesitan esa ayuda. Yo también tuve ayuda cuando decidí ser actor en Los Ángeles. A mí me dieron una beca en una escuela y sin esa beca les digo que yo no estaría aquí”, manifestó.

“Entonces entiendo el propósito de ayudar a esos niños que ya tienen su sueño”, comentó el también exalumno de la Academia.

Del Toro se une a Tuto Marchand, Flor Meléndez, Julio Toro, Sammy Betancourt, Carlos Morales, Ramón Rivas, Manolo Cintrón, Rafael “Chino” Torres, Eddie Casiano, Jezreel de Jesús, Raymond Cintrón Jr., Jesús Cruz y Dayshalee Salamán como los embajadores de esta fundación, que tiene becados a seis atletas en la institución académica de Miramar.

“Yo he tenido la oportunidad de progresar en lo que yo hago y cuando uno tiene esas oportunidades, lo más importante de momento es cómo poder ayudar a otros”.

La presentación de Del Toro fue una antesala al Cóctel Embajadores de Ensueño, que celebrará la fundación el jueves en el hotel Sheraton de San Juan.

“La idea detrás de todo esto es continuar el legado de Millo, cultivando, motivando y apoyando estudiantes con buena disciplina académica. Esta es nuestra meta y nuestro enfoque”, pronunció, de otro lado, el fundador y presidente de la Fundación, Edmundo Santiago.

La conexión con Millo

Del Toro revivió con emoción su primer encuentro con Romero como para los años 1967 o 1966.

“Mi madrina me llevó a la YMCA y desde lejos se escuchaba el tan-tan del balón. Entré y vi a un muchacho practicando solo. Ahí estaba Romero, y yo me dije: eso es lo que yo quiero hacer todo el tiempo”, recordó.

De ahí arrancó su conexión con Romero y el baloncesto. Benicio fue parte de unas selecciones juveniles que viajaron a Indianápolis a representar al país, dirigidas por Romero.

Benicio del Toro junto al CEO de la Fundación, Diego Martín. En el fondo, Edmundo Santiago, Raymond Dalmau y Dayshalee Salamán. ( alexis.cedeno )

De esos momentos, compartió entre risas que existe una foto, pero que no aparece su persona porque aparentemente estaba durmiendo.

“Muy agradecido de haber pasado ese tiempo con ‘Millín’ Romero”, aseguró.

En la presentación, Del Toro interrumpió sus respuestas a los medios de comunicación para saludar a otra leyenda del baloncesto boricua, Raymond Dalmau, que llegó a la Academia. “Ladies and gentlemen, Raymond Dalmau”, expresó, riéndose antes de fundirse en un abrazo.

Nueva obra

Aunque la actuación lo apartó de las canchas, Del Toro asegura que las lecciones del baloncesto, especialmente la disciplina, lo acompañan hasta hoy.

“Yo estoy trabajando todo el tiempo como actor o cineasta, estoy recogiendo cosas todo el tiempo. El deporte es primo de las artes", sostuvo.

En esa línea, habló sobre su experiencia en la grabación de la película One Battle After Another, que estrena este jueves en los cines de la isla y el viernes en Estados Unidos. Del Toro compartió protagonismo por primera vez con Leonardo DiCaprio.

Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor y Chase Infiniti también forman parte del elenco.

“La experiencia fue fantástica. DiCaprio y yo hemos sido amigos por mucho tiempo. Esta es la primera vez que trabajamos juntos, pero hemos sido amigos por mucho tiempo. Fue fácil trabajar con él. Tiene buen sentido del humor... pasa la bola no es un mordido”, mencionó.

“El cine es muy parecido al deporte, se tiene que hacer en conjunto”, sentenció.