La Fundación Criollos 13, presidida por Alex Cora, anuncia la realización de la segunda edición de la Carrera 5K Fundación Criollos 13, a celebrarse el domingo, 14 de diciembre de 2025, a las 7:00 a.m. en la ciudad de Caguas.

Este evento deportivo y comunitario tiene como objetivo principal recaudar fondos a beneficio de Laila Isabel Ortiz Ocasio, una niña que enfrenta condiciones de salud como perlesía cerebral, microcefalia y epilepsia. Laila es hija de Sheila Ocasio, reconocida exjugadora del equipo nacional de voleibol de Puerto Rico y de las Criollas de Caguas. Sheila también representó a Puerto Rico en competencias internacionales como los Juegos Panamericanos y los Campeonatos Mundiales, siendo parte de la generación dorada del voleibol puertorriqueño. Hoy, con la misma disciplina y entrega que mostró en la cancha, dedica su vida a brindar a su hija el apoyo y cuidado que necesita.

PUBLICIDAD

“El compromiso de la Fundación Criollos 13 va más allá del deporte: se trata de ofrecer espacios de recreación con valores que honran a nuestra gente y fortalecen a nuestra comunidad. Nos llena de orgullo contar con aliados y colaboradores que creen en este esfuerzo colectivo”, expresó Alex Cora, presidente de la Fundación.

En la edición inaugural, celebrada en 2024, el evento contó con la participación de cientos de corredores, marcando un precedente de unión y solidaridad que este año busca superar. La ruta proyectada finalizará en el emblemático “Home plate” del Estadio Yldefonso Solá Morales, casa de los Criollos de Caguas.

Al finalizar la carrera, los asistentes podrán disfrutar de un juego amistoso de sóftbol a siete entradas con celebridades y amigos de la Fundación Criollos 13, un espacio de confraternización y entretenimiento que promete ser uno de los momentos más esperados de la jornada.

La competencia reconocerá a los tres primeros lugares en las ramas femenina y masculina, quienes recibirán premios en metálico y certificados de regalo. Además, todos los participantes tendrán la oportunidad de ganar en emocionantes sorteos que incluirán, entre otros, una participación para el Maratón de Boston, una estadía en el Hotel Four Points by Sheraton en Caguas y premios y obsequios cortesía de auspiciadores aliados.

Las inscripciones inician el viernes, 19 de septiembre de 2025 a través de www.micarrerapr.com, con un costo de $35 por participante.

La Carrera 5K Fundación Criollos 13 promete ser un evento lleno de energía, deporte y compromiso social, reafirmando la misión de la organización de impactar positivamente a nuestra ciudad y, en esta ocasión, unir a toda la comunidad en apoyo a Laila Isabel y su familia.

La Fundación desea expresar un agradecimiento muy especial al alcalde de Caguas, William Miranda Torres, y al Municipio de Caguas por su apoyo incondicional y colaboración en las áreas logísticas e institucionales, elementos clave para hacer posible la celebración de esta segunda edición.

Sobre Fundación Criollos 13

La Fundación Criollos 13, liderada por Alex Cora, tiene como misión promover el deporte y los valores comunitarios a través de iniciativas educativas, recreativas y de impacto social que beneficien a las familias de Caguas y Puerto Rico.