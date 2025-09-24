Cleveland. Por un momento aterrador, la carrera por el título de la División Central de la Liga Americana se volvió irrelevante.

David Fry, bateador designado de los Guardians, permanecería hospitalizado durante la noche, después de ser golpeado en la cara por un lanzamiento de Tarik Skubal de Detroit en la sexta entrada del encuentro del martes, que Cleveland ganó por 5-2 a los Tigres de Detroit.

El triunfo hizo posible que los Guardianes alcanzaran a Detroit en la cima divisional.

David Fry exited the game after being hit in the face by a pitch.



He was able to walk under his own power and was carted off the field.

Fry se preparaba para tocar la bola ante una recta de Skubal a 99 mph pero el lanzamiento lo golpeó en la nariz y la boca. Mientras Fry se desplomaba en la caja de bateo y se llevaba inmediatamente las manos a la cara ensangrentada, un Skubal visiblemente conmocionado lanzó su guante y gorra mientras el manager de Cleveland, Stephen Vogt, y las asistencias médicas corrían al campo.

Fry permaneció en el suelo durante varios minutos antes de recibir ayuda para ponerse lentamente de pie. Levantó un pulgar mientras se sentaba en un carrito que se lo llevó.

That's gotta hurt



Cleveland Guardians player David Fry has been carted off the field after being hit in the face by a fast-ball in the MLB against the Detroit Tigers.



Pitcher Tarik Skubal fired the 159km/h pitch at Fry who was attempting a bunt.



He was taken to hospital…

Los Guardians informaron que Fry era trasladado del Centro Médico Luterano al Campus Principal de la Clínica Cleveland para más pruebas y observación. El equipo añadió que daría información actualizada sobre la condición de Fry el miércoles por la mañana.

“Fue directo a la cara”, dijo Vogt, al describir el impacto en Fry que conmocionó a todos dentro del Progressive Field. “Todos estamos pensando en David y su familia en este momento. Obviamente, estamos contentos de que esté bien, pero obviamente es un momento de verdad aterrador”.

Skubal, el último ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana, caminó por el infield mientras Fry recibía auxilio. Después del juego, Skubal, quien permitió sólo dos hits en las primeras cinco entradas, dijo que ver a Fry lastimado fue difícil.

“Realmente difícil”, dijo el zurdo. “Ya me he comunicado con él. Estoy seguro de que su teléfono está explotando. Solo quiero asegurarme de que esté bien. Obviamente, parecía que estaba bien al salir del campo y espero que siga así.

“Sabemos que a veces con esas cosas pueden cambiar. Así que espero que esté bien. Espero con ansias recibir un mensaje de él en algún momento de esta noche o mañana por la mañana y asegurarme de que esté bien porque hay cosas que son más importantes que este deporte. La salud de él es más importante que un juego de béisbol”.

Lo mismo expresó el jardinero izquierdo de los Guardianes, Steven Kwan, después de ver el percance de Fry, quien fue elegido al Juego de Estrellas en 2024 pero se sometió a una cirugía de codo antes de esta campaña y no se unió al equipo sino hasta finales de mayo.

“Definitivamente fue muy aterrador”, dijo Kwan. “El que David incluso intente algo así (el toque de bola), simplemente muestra quién es él. Un tipo desinteresado, y especialmente en una posición como ésa, es un tipo duro. Afortunadamente mostró algo de humor cuando se levantó, pero no quieres ver así a un tipo que ha estado contigo prácticamente todo el año.

Después del pelotazo, Skubal hizo un lanzamiento descontrolado a George Valera, quien reemplazó a Fry, permitiendo que Cleveland anotara. Skubal también cometió un error: intentó inexplicablemente hacer un tiro a ciegas a primera entre sus piernas, y también cometió un balk en la sexta entrada mientras los Guardianes se recuperaban con tres carreras para tomar una ventaja de 3-2 sin batear una bola fuera del infield.

Con su 16ª victoria en 18 juegos, Cleveland alcanzó a Detroit en la cima de la división después de estar 15 juegos y medio detrás de los Tigres el 8 de julio. Los Guardianes todavía estaban 12 juegos y medio detrás el 25 de agosto, pero han tenido un récord de 17-5 en septiembre.

Mientras tanto, los Tigres han perdido siete seguidos y diez de 11.

“Siento que hemos estado así durante un par de series ahora”, dijo el receptor Dillon Dingler. “No es exactamente presión, pero definitivamente sentimos algo de la presión y tenemos que mitigarla. Tenemos que eliminarla. Todavía tenemos que encontrar formas de mantenernos sueltos, concentrarnos y enfocarnos en lo que necesitamos hacer, y salir y hacerlo”.