Chicago. Francisco Álvarez conectó un jonrón de dos carreras en la octava entrada para romper el empate, Francisco Lindor y Brandon Nimmo también se fueron para la calle y los Mets de Nueva York remontaron para imponerse el martes 9-7 a los Cubs de Chicago.

El venezolano Álvarez le dio a Nueva York una ventaja de 9-7 con dos outs, cuando conectó su cuadrangular contra Caleb Thielbar (3-4) después de que Brett Baty abrió el inning con un sencillo, y los Mets se llevaron la victoria tras haber estado en desventaja por 6-1.

Fue la mayor remontada de los Mets esta temporada. Se colocaron un juego por delante de Cincinnati en la puja por el tercer comodín tras la derrota de los Reds 4-2 ante Pittsburgh.

El boricua Lindor comenzó el juego contra Cade Horton con su jonrón número 29. También le dio a Nueva York una ventaja de 7-6 en la sexta entrada con un sencillo impulsor contra Drew Pomeranz.

Francisco Lindor leads it off for the @Mets with a homer! pic.twitter.com/fMS2q6r7mz — MLB (@MLB) September 23, 2025

Nimmo coronó una quinta entrada de cinco carreras con un jonrón de tres vueltas contra Taylor Rogers que empató el encuentro a seis. Brooks Raley (3-0) se llevó la victoria.

El boricua Edwin Díaz trabajó las dos últimas entradas para su salvamento número 27 en 30 oportunidades, y Nueva York salió victorioso a pesar de que el abridor David Peterson tuvo una actuación fugaz. El zurdo duró sólo un episodio y un tercio, su apertura más corta de la temporada, permitiendo cinco carreras y cinco hits.

STRUCK HIM OUT (x5!)



Edwin Díaz strikes out the side in the 9th to close out the 6-out save as the Mets reclaim the third NL Wild Card spot! pic.twitter.com/eclpK7DpWY — SNY (@SNYtv) September 24, 2025

Los Cubs, líderes en la lucha por el comodín, perdieron su quinto juego consecutivo después de caer en los cuatro duelos en Cincinnati.

Nico Hoerner sumó tres hits y anotó cuatro carreras por Chicago.

Por los Mets, el puertorriqueño Lindor de 5-2 con una anotada y tres producidas. Los dominicanos Juan Soto de 4-1 con una anotada, Starling Marte de 4-1 con una anotada. Los venezolanos Luisangel Acuña sin turno oficial pero con una anotada, Álvarez de 3-1 con dos anotadas y dos producidas.

Por los Cubs, el dominicano Carlos Santana de 1-1 con dos impulsadas.