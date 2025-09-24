Nueva York. El sencillo impulsor del panameño José Caballero con dos outs en la novena entrada la noche del martes permitió anotar a Aaron Judge y los Yankees de Nueva York se recuperaron para vencer 3-2 a los White Sox de Chicago, asegurando su octava aparición en los playoffs en nueve temporadas.

Con la victoria, los Yankees (89-68) se colocaron a un juego de Toronto (90-67), líder de la División Este de la Liga Americana, y alcanzaron los playoffs por la 60ª vez en la historia del equipo. Fue la segunda victoria de Nueva York en 61 juegos cuando iban perdiendo después de ocho entradas.

Colson Montgomery conectó un jonrón de dos carreras en la sexta entrada ante Luis Gil para darle a los Medias Blancas una ventaja de 2-1.

Gil permitió dos carreras y cuatro hits en seis entradas.

El novato de Chicago Shane Smith permitió una carrera y cinco hits en cinco entradas. Caminó a cuatro y empató su récord personal con ocho ponches.

Por los White Sox, los cubanos Miguel Vargas de 4-1 y Edgar Quero de 4-1. El venezolano Lenyn Sosa de 4-1.