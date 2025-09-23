Con 39 jugadores elegibles, el Sorteo de Novatos de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, ahora denominada “La Pro”, se celebrará el próximo lunes en los estudios de Wapa-TV y será transmitido, a las 6:00 p.m., en directo por Wapa Deportes.

La lista de peloteros elegibles incluye siete receptores, 14 jugadores del cuadro, ocho jardineros y 10 lanzadores.

Algunos de los jugadores destacados se encuentran los intermedistas Antonio Jiménez y Gustavo Meléndez; los lanzadores derechos Joshua Flores y Jarrette Bonet-Valentín; los receptores Edian Espinal y Luis Hernández; el jardinero Cam Maldonado y el inicialista Chris Arroyo, entre otros.

“Este Sorteo de Novatos reúne a un gran talento joven puertorriqueño con la oportunidad de convertirse en la próxima generación de jugadores boricuas en las Grandes Ligas y ligas independientes”, expresó Carlos Berroa, director de Torneo de la LBPRC.

“Nuestros fanáticos tendrán la dicha de ver a muchos de estos jóvenes en acción desde temprano en sus carreras y de apoyarlos en su camino hacia convertirse en las futuras estrellas del béisbol profesional”, continuó.

Jiménez fue seleccionado por los Mets de Nueva York en el turno 102 de la tercera ronda del Sorteo de Novatos de las Grandes Ligas de 2025, proveniente de la Universidad de Florida Central.

Es considerado un campocorto defensivo con mano confiable y brazo fuerte, capaz de realizar jugadas difíciles. En el bateo, se describe como un bateador de contacto disciplinado, que prioriza poner la pelota en juego y utilizar todo el campo.

Meléndez, por su parte, fue escogido por los Pirates de Pittsburgh en el turno 113 de la cuarta ronda del Sorteo de 2025, desde el Colegio Nuestra Señora de la Merced. A pesar de su estatura (5’8”), se le reconoce como un atleta talentoso.

Desde el lado izquierdo del plato muestra un swing rápido y nivelado, generador de contacto. Su juego ha sido comparado con el de varios campos cortos de Grandes Ligas que han superado las expectativas físicas con pura habilidad.

En el caso de Flores, fue elegido por los Brewers de Milwaukee en el turno 125 de la cuarta ronda desde Lake Central High School en Indiana, destaca por su brazo potente. Su principal arma es una recta que ya trabaja en las bajas 90 millas por hora, con proyección de ganar más velocidad. Complementa con curva o slider de buen movimiento, considerada su mejor herramienta secundaria.

Bonet no fue seleccionado en el Sorteo de Novatos de MLB 2025, pero firmó como agente libre. Sobrino del expelotero de Grandes Ligas José “Tony” Valentín, proyecta como lanzador de poder, con una bola rápida capaz de generar ponches.

Espinal fue escogido por los Tigers de Detroit en el turno 309 de la décima ronda desde la Universidad de Florida Central. Como receptor y bateador ambidextro, ofrece un valor adicional, aunque su bateo aún se considera en desarrollo.

Hernández, firmado como agente libre tras no ser elegido en el Sorteo de MLB 2025, es un receptor defensivo con brazo fuerte y buena habilidad de recibir (framing). Es reconocido como líder detrás del plato, con capacidad para manejar lanzadores.

Con el bate, se perfila como jugador de contacto, no de poder. Los Twins lo firmaron por su proyección defensiva, con la expectativa de que su ofensiva evolucione lo suficiente para un rol titular.

Mientras tanto, Maldonado, seleccionado por los Giants de San Francisco en el turno 206 de la séptima ronda desde Northeastern University, es un jardinero atlético con un variado conjunto de herramientas. Posee un swing largo y rápido desde la derecha, con proyección de poder a futuro. Defensivamente, su brazo sólido lo perfila como guardián natural de las esquinas de los jardines.

Orden de selección

Los Gigantes de Carolina tienen el primer turno de todas las rondas, excepto la segunda, donde le corresponde a los Leones de Ponce, producto de la transacción del 15 de septiembre en la que Carolina adquirió al pelotero Adrián Rodríguez y cedió ese turno a Ponce.

El segundo turno de la primera ronda pertenece a los Leones, según el orden de la tabla de posiciones de la Serie Regular pasada.

, según el orden de la tabla de posiciones de la Serie Regular pasada. El tercer turno es para los Criollos de Caguas, seguido por los Senadores de San Juan, Cangrejeros de Santurce e Indios de Mayagüez.

Ronda compensatoria (Sandwich Pick)

Gigantes (por la firma del agente libre Bryan Torres con Caguas) San Juan (por la firma del agente libre Miguel Martínez con Santurce) Cangrejeros (por la firma del agente libre Yadiel Rivera con Mayagüez) Indios (por la firma del agente libre Brian Rey con Santurce)

Segunda ronda:

Inicia con Ponce, seguido por Carolina (transacción de Freddie Cabrera a Ponce).

Luego selecciona San Juan (por el envío de Brett Rodríguez a Caguas).

Carolina también tendrá el cuarto turno (por la transacción de Jerryel Rivera a San Juan), seguido por Santurce y Mayagüez.

Tercera ronda:

Inicia con Carolina, seguido por Ponce, Caguas, San Juan y Santurce.

Carolina también recibe el sexto turno por la transacción de Darell Hernaiz a Mayagüez.

En las rondas subsiguientes, el orden será: Carolina, Ponce, Caguas, San Juan, Santurce y Mayagüez.

Transacciones que afectan el orden del Sorteo de Novatos 2025 LBPR: