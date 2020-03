El centro de los Leones de Ponce en el Baloncesto Superior Nacional, Peter John Ramos, se auto-apodó ‘La Bestia’ durante sus primeros años en la liga, cuando le tocó bregar con la ingratitud típica del fanático que siempre esperaron que él fuera otro Piculín Ortiz.

Bregar con sus haters, de hecho, le hizo forjar un estereotipo de ser un tipo malo, de un incomprendido. Es una perfecta imagen para resaltar en la nueva pasión del aún activo canastero: la de luchador profesional.

Ramos, quien ya lleva cerca de cinco meses activo como una figura confrontativa y temerosa en la WWC, realizará este sábado en la noche en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, su primera pelea oficial. Hasta ahora sus presentaciones sobre el ring han sido mayormente intromisiones que ha hecho en los programas, esto como un defensor del rudo bando en el que respalda las carreras de Eddie Colón y el también peleador y su mentor ‘The Precious One’ Gilbert.

Ese sábado, cuando salga a luchar ante el veterano peleador ‘El Chicano’, Ramos no tendrá dificultad en dejar salir toda su rudeza.

“Cuando piso las líneas del baloncesto, la gente sabe que me convierto en La Bestia. Cuando pasó esas cuerdas me convierto en otra persona”, advirtió Ramos.

El gigante de 7’3 de estatura y 300 libras de peso, con tatuajes para repartir a tres personas de estatura normal más una mirada penetrante que parece decir a quien se encuentra de frente ‘salte del medio’ será ese día, sin dudas, una atracción especial.

Peter John Ramos dice que desde niño soñó con ser luchador. Su personaje favorito era The Undertaker. (Suministrada (custom credit) / Adam Pacheco (custom credit) / Lucha Libre Boricua (custom credit))

“Tiene lo necesario para dominar, no solamente la lucha libre a nivel local, sino en convertirse en una superestrella de la WWE”, dice ‘The Precious One’ Gilbert.

Como cuestión de hecho, el magnetismo de Ramos es tal que debutará como luchador en las grandes ligas del deporte local, la WWC, y no con una compañía de menor relieve, como sucede con la mayoría de los aspirantes a ser luchadores en Puerto Rico.

Más aún, la proyección del potencial de La Bestia en la lucha libre, y los dividendos que puede rendir para terceras personas son tales, que los Leones de Ponce han accedido a permitir que Ramos comparta su tiempo en cancha con su tiempo en el ring.

Ramos dijo que no tiene en el contrato con los Leones cláusulas que le limiten su participación en la lucha libre, en donde aumenta el potencial del jugador a lastimarse físicamente.

“Ellos no tienen problemas con eso después que yo les cumpla. Lo único que les preocupa es que me lastime. Pero hablé con ellos y eso no va a pasar. Ellos están apoyando esto, con muchos planes en el futuro con la WWC”, dijo Ramos.

De 34 años, Ramos está en su temporada 17 en el BSN. También ha sido jugador nacional, enebeá y de clubes internacionales. Ha jugado básquet hasta en China y Filipinas.

Pero desde niño, su verdadera pasión ha sido la lucha libre, destaca Ramos, quien creció en Nueva York y quien se trasladó a Puerto Rico de teennager. Veía luchas de la compañía WWF, ahora WWE. Compraba luchas por el servicio de pague por ver e idolatraba al luchador The Undertaker, de 6’10 y sobre 300 libras.

Luego de ser fanático, dio en noviembre pasado sus primeros pasos en la lucha libre, como árbitro especial en una pelea de la WWC.

Y ahora este sábado cumplirá su sueño como luchador y se meterá en el personaje del rudo, ‘La Bestia’, en el mismo Rancho en donde le han gritado hasta la indignación durante muchos partidos.

Ramos asegura que en su papel en la lucha libre no hará lo que hace en el baloncesto, de callar ante el público iracundo. Dice sin vacilar que en la lucha libre “los rudos mandamos y le hacemos bullying a todo el mundo, demostrándole a la gente quién manda. Eso yo me lo disfruto demasiado”, asegura.