José ‘Piculín’ Ortiz hizo presencia en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot (”Choliseo”) para ver a la Selección Nacional en el Preolímpico y recibió el cariño y aprecio de muchos que se le acercaron, conocidos o fanáticos.

El hombre grande de Puerto Rico lo vio recíprocamente.

“Vine a ver la gente y a disfrutar el partido”, dijo.

Ortiz llegó a apoyar el equipo pese a que pasa por un periodo de radiación y quimioterapias para tratar el cáncer colorrectal que le afecta desde el año pasado. Lucio bien físicamente, acompañado su de esposa Sylvia Ríos, con tiempo para todo el mundo que se le acercó o le saludó.

PUBLICIDAD

Está de buen espíritu y combativo.

“Va todo bien, gracias a Dios. Estoy en la tercera semana de radiación y quimio de hasta seis que voy a tomar. Y de ahí en adelante tomamos las decisiones, si hay que operar”, dijo.

El Picu se disfruta el partido PUR‐BRN junto a su esposa pic.twitter.com/pAnDsrCCeV — Fernando Ribas (@deportespr) July 4, 2024

La Selección Nacional actual busca igual a la que Ortiz lideró hace 20 años en los Juegos Olímpicos Atenas 2004. Allí Ortiz y la Selección vencieron al Dream Team en lo que fuera una de las grandes victorias del deporte puertorriqueño.

La Selección, que debutaba ante Baréin, tiene que ganar el Preolímpico para avanzar a la primera Olimpiada desde Atenas 2004.

Ortiz dijo que espera ver al Equipo el 7 de julio en el juego de clasificación. Y anticipó que será posible si el grupo compensar el tiempo que no ha estado junto, lo que es norma de estos tiempos, con una rápida cohesión en la cancha.

“El aglutinamiento como equipo tiene mucho que ver y es lo que me preocupa. Son jugadores que no se conocen mucho. tienen que hacer ese esfuerzo. No es el apellido que llevan, sino el nombre al frente de la camiseta (Puerto Rico). Si logran eso, tienen una oportunidad”, dijo.