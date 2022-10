Detroit. Los Pistons de Detroit y Bojan Bogdanovic acordaron firmar un contrato por dos años y 39.1 millones de dólares, según una persona con conocimiento del pacto.

La persona habló con The Associated Press a condición de anonimato el domingo por la noche, debido a que el acuerdo no ha sido anunciado de manera oficial.

Detroit adquirió a Bogdanovic proveniente de Utah el mes pasado y ha visto suficiente de él al inicio de la temporada como para ofrecerle un contrato que lo mantenga en el equipo hasta la temporada 2024-25.

Bogdanovic estaba promediando 23 puntos por juego, líder del equipo, previo al partido del domingo contra los Warriors de Golden State. Atinó 24 triples en sus primeros seis encuentros, superando un récord del equipo establecido por Joe Dumars, miembro del Salón de la Fama, al anotar 21 tiros detrás del arco en los primeros seis juegos de la temporada 1996-97.

Bogdanovic, quien es originario de Bosnia-Herzegovina, ha promediado 15,1 puntos en su carrera. Miami lo seleccionó en la posición 31 global del draft y jugó a nivel profesional en Turquía antes de debutar en la NBA con los Nets de Brooklyn en la temporada 2014-15. También jugó para Washington e Indiana antes de llegar a Utah.

Bogdanovic promedió 18,1 puntos para el Jazz la temporada pasada en 69 partidos, todos como titular, en su tercer año con el equipo.