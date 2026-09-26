Las Pollitas de Isabela se apoyaron en una ofensiva balanceada de cuatro jugadoras en doble figura para derrotar el viernes 74-63 a las Monarcas de Juana Díaz, que sufrieron su quinta derrota consecutiva en el Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

El encuentro se mantuvo cerrado hasta el último parcial, cuando Isabela logró despegarse con un avance de 6-0 producto de dos triples consecutivos.

Janiela Sánchez conectó el primero y Nina De León encestó el segundo con 3:12 por jugar para colocar a las Pollitas arriba 70-57.

Luego del tiempo fuera de Juana Díaz, Emily Kiser encontró a Camille Zimmerman debajo del canasto para que Isabela ampliara nuevamente su ventaja, esta vez 72-57.

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Las Monarcas intentaron reaccionar y Janessa González consiguió dos triples consecutivos que acercaron a Juana Díaz 72-63. Sin embargo, Zimmerman volvió a aparecer en el momento decisivo al anotar tras recuperar un rebote ofensivo y colocar el marcador definitivo en 74-63.

La primera mitad también fue cerrada. Isabela terminó los primeros 20 minutos con ventaja de 35-34, luego de dominar el primer parcial 17-10. Juana Díaz respondió en el segundo periodo con una corrida que le permitió ganar ese cuarto 24-18 y acercarse en el marcador.

De León lideró a las Pollitas durante la primera mitad con ocho puntos, cuatro rebotes y dos asistencias. Por las Monarcas, Imani McGee sumaba ocho puntos y 13 rebotes.

Al finalizar el encuentro, Zimmerman fue la máxima anotadora de Isabela con 19 puntos y siete rebotes, mientras De León aportó 18 puntos, nueve rebotes y siete asistencias.

Por Juana Díaz, Tess Amundsen encabezó la ofensiva con 16 puntos, cuatro rebotes y siete asistencias. McGee terminó con 10 puntos y 19 rebotes, mientras la novata Paola Hernández también aportó 10 tantos y seis rebotes.

Con el triunfo, Isabela mejoró su récord a 3-1, mientras Juana Díaz continúa sin conocer la victoria en cinco partidos.

Caguas mantiene su ritmo ofensivo

En el otro partido de la jornada, las Criollas de Caguas volvieron a lucir su poder ofensivo al superar 96-84 a las Ganaderas de Hatillo.

Caguas comenzó el partido abajo 3-2, pero respondió con una impresionante corrida de 14-0 que cambió el rumbo del encuentro. Las Criollas terminaron el primer parcial con ventaja de 32-14.

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Hatillo reaccionó en el segundo periodo y ganó ese cuarto 25-20, pero Caguas conservó una ventaja considerable al llegar al descanso.

Las Criollas volvieron a tomar el control en el tercer parcial, que dominaron 27-16, mientras las Ganaderas intentaron reducir la diferencia en el cuarto periodo con 29 puntos.

Honesty Scott fue la principal figura ofensiva de Hatillo con 32 puntos, cuatro rebotes y cinco asistencias, seguida por Dontavia Waggoner, quien terminó con 27 puntos y cinco rebotes.

Por Caguas, Tea Cooper lideró con 26 puntos, ocho rebotes y seis asistencias, mientras Dre Una Edwards contribuyó con 11 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias.

Caguas mejoró su marca a 4-1, mientras Hatillo cayó a 1-4.

Dos partidos el sábado

La jornada del sábado, 26 de septiembre, tendrá dos encuentros, ambos desde las 8:00 p.m.

Las Gigantes de Carolina visitarán a las Cariduras de Fajardo, mientras las Atenienses de Manatí recibirán a las Cangrejeras de Santurce.