En un dramático partido, los Leones de Ponce superaron el domingo, 106-105 a los Santeros de Aguada para mantenerse con vida en la serie final de la Conferencia B del Baloncesto Superior Nacional.

El sexto choque de la serie se jugará el martes en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens, hogar de los Leones.

Ante un coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado a reventar, los melenudos llegaron con la misión de extender la serie y así lo lograron. Con Jezreel de Jesús liderando la ofensiva con 25 puntos y Thomas Robinson con 22 tantos y nueve rebotes, el quinteto ponceño se apuntó el crucial triunfo en la carretera.

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Ponce contó, además, con un cañón ofensivo que nadie vio venir. En el momento en que más lo necesitaban, Alejandro Vázquez vino del banco para aportar 15 puntos y siete rebotes que le dieron el oxígeno que necesitaban los visitantes para campear el temporal santero.

El tiempo regular finalizó empate a 85 puntos y los primeros cinco minutos del tiempo extra no fueron suficientes, al concluir igualados a 92.

Tras varios intercambios de delantera, Manuel Camper logró poner a Aguada arriba, 105-104 con 22 segundos en el reloj, pero Jalen Crutcher se puso la capa de héroe y con 15 segundos para el final, logró otro canastazo que fue la diferencia para el dramático triunfo de los Leones.

Aguada tuvo su mejor canastero en Joel Soriano que tuvo una noche inmensa con 32 puntos y 16 rebotes, mientras John Holland acabó la noche con 23 puntos, incluyendo cinco triples, en causa perdida.

El ganador de esta serie enfrentara al que salga airoso de la serie final de la Conferencia A entre los Vaqueros de Bayamón y los Criollos de Caguas, que este lunes celebra su sexto partido en el coliseo Roger Mendoza.