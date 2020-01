Fue una defensa, lo que creo el apodo ’Black Mamba’ para el legendario baloncelista Kobe Bryant.

No fue una defensa en la cancha, sino fuera de ésta, en el alma. Fue una corraza que el número 24 de los Lakers de Los Ángeles creo cuando estaba pasando por su peor momento personal tras la acusación de volación que enfrentó en el estado de Colorado en el 2003, según coinciden varias fuentes.

Ya convertido en una estrella para ese entonces en la NBA, la acusación que lo llevó a enfrentar un juicio en corte no concluyó en un dictamen porque la mujer que le acusó decidió no testificar. Bryant, casado ya con su ahora viuda Vanessa, admitió entonces haber tenido sexo con la mujer, pero por consentimiento. Una posterior demanda civil terminó en un acuerdo fuera de corte.

Bryant explicó años después del proceso legal que, con el nombre Black Mamba, quiso crearse un alter ego con el cual poder distanciar su persona como deportista con el hombre privado.

“En una manera sentía la necesidad de distanciarme. Había muchas cosas ocurriendo en lo personal con la situación que ocurrió en Colorado, con los viajes aquí y allá para jugar, y con mi esfuerzo por mantener la familia unida”, dijo en un podscat a The Hollywood Reporter.

“Sentía que el juego, que era como mi escondite, también se estaba afectando con la situación. Y necesitaba crear otra personalidad, solo para mí para que, cuando saliera de la cancha, fuera otra persona, diferente a la que estaba sentado en la corte. Eso ayudó en mi proceso de sanación. Y de ahí se convirtió el algo más”, agregó.

El Black Mamba es una especie de serpiente que habita en el sur de África. Es conocida como una de las más venenosas del mundo.

Durante el proceso en corte, Bryant se mantuvo activo en la cancha, jugando al menos 60 partidos por temporada. Dos años después, su juego individual llegó a su máxima expresión con temporadas de 35.4 y 31.6 puntos por juego en el 2005-2006 y 2006-2007. Fue el líder en anotaciones en esas dos temporadas y el Jugador Más Valioso en el 2007-2008.

Bryant dio una explicación parecida para su sobre nombre al Business Insider. Su defensa contra los demás marcó su comportamiento.

“Mi actitud era como que se jod… todo el mundo. Estaba atacando a todo el que se parara en una cancha. Tenía frustraciones reprimidas que las tenía que dejar salir. Era una avalancha emocional. No había nada que se me parara en el camino. No había nada que me detuviera”, dijo.

Black Mamba se convirtió eeventualmenter en una marca mundial. La compañía especializada en ropa y artículos deportivo, Nike, que era auspiciador de Bryant, usó la marca.

El mismo Bryant usó la marca para darle nombre al Mamba Sports Academy que el atleta fundó para que sirviera de entrenamiento para atletas de distintos deportes.

Y el mismo centro deportivo utiliza el término ‘Mamba Mentality’ para influenciar a los atletas con su estilo, disciplina y enfoque de juego. Mamba Mentality es también el título de libro que el jugador publicó en el 2018.