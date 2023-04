Transcurridas las primeras dos semanas de acción en el Baloncesto Superior Nacional, solo un equipo se mantienen invicto: los Piratas de Quebradillas.

Eso es así ya que en la noche de hoy domingo cayó el otro invicto que había en la liga, de parte de los subcampeones Atléticos de San Germán. Por su parte, los campeones Vaqueros de Bayamón y los Indios de Mayagüez llevaban cuatro victorias en ristra hasta el sábado, para unirse a la élite de la liga en el inicio del torneo. El resto de los equipos aún están en búsqueda de su identidad y definir roles.

PUBLICIDAD

Con esto en mente, aquí nuestro primer ranking de la temporada 2023:

Los refuerzos Hassan Whiteside (24.6 puntos, 16.2 rebotes) y Brandon Knight (23.4 puntos, 7.2 asistencias) han probado ser la dupla de refuerzos más productiva durante el inicio del torneo mientras han conducido a los Piratas al mejor récord de la liga en las primeras dos semanas. También son líderes en defensa (77.6 puntos permitidos) y triples anotados por juego (12.6).

La noche de Whiteside 🔥 43 puntos y 19 rebotes 🙌 @piratasbsnpr 3-0 para comenzar la temporada 🏴‍☠️ #LaLigaMásDuraDelCaribe pic.twitter.com/EDpJDIO28O — Baloncesto Superior Nacional 🏀🇵🇷 (@bsnpr) March 29, 2023

Los subcampeones del 2022 iniciaron dándole una paliza a los monarcas Vaqueros de Bayamón y no han mirado hacia atrás. La química de este núcleo es A+, los roles están bien divididos y es una tropa sedienta de reivindicación. Mueven muy bien el balón por aire, se ayudan en defensa y no hay egos. Están demostrando que su pase a la final del 2022 no fue suerte.

El importado de los Atléticos de San Germán, Tony Bishop (21), fue el mejor anotador de su equipo el miércoles ante los Grises de Humacao. ( Suministrada / BSN )

Los monarcas defensores del BSN no iniciaron bien frente a San Germán, pero desde entonces han ido mejorando e implementando su marca de fábrica, que es su defensa, para ganar cinco partidos al hilo en el mes de marzo. Lideran la liga en tapones colectivos (5.2) y cortes de balón colectivos (7.8). Además, están primeros en asistencias colectivas (22).

Tyreke Evans (22.4 puntos) y Jordan Cintrón (10.5 rebotes) han sido el motor de unos Indios que también llevan cuatro victorias en ristra para finalizar el mes de marzo. Evans, exilado hace varios años de la NBA, está demostrando que aún le que buen baloncesto. Además, este equipo es de los que mejor protege el balón (solo 9.0 turnovers), algo que había sido su talón de Aquiles en el 2022.

PUBLICIDAD

El refuerzo Tyreke Evans tuvo 14 puntos en la victoria en Arecibo. ( BSN )

Los Capitanes son uno de los pocos equipos que ya están completos. Sin embargo, la composición de su núcleo es diferente a previos años, con mayor protagonismo para los refuerzos Paris Bass y Aaron Harrison y roles de menor ofensiva para Walter Hodge y Víctor Liz en sus inicios, así como un nuevo dirigente en Tony Ruiz. Están en proceso de encontrar su química.

El importado Paris Bass debutó el jueves en uniforme de los Capitanes de Arecibo y ayudó en el triunfo sobre los Mets de Guaynabo. ( Suministrada / BSN )

Victor Rudd (21.5 puntos) e Elijah Holman (14 rebotes) han ayudado a mantener a los Cariduros a flote durante las primeras dos semanas. Fajardo jugaba para .500 antes de su partido del domingo ante Bayamón, a pesar de ser uno de los equipos que menos puntos produce por juego (83.3) y el que menos cortes de balón genera (5.0).

El dirigente Carlos González está haciendo lo que puede mientras le llega Tremont Waters y George Conditt, teniendo muchas veces que recurrir a sus novatos o a veteranos sobre los 40 años por minutos prolongados. La buena noticia es el desarrollo que se ha estado viendo de Jesús Cruz, Julián Torres y J.J. Romer con mayores responsabilidades.

El importado de los Cangrejeros de Santurce, Tu Holloway (52), se levanta para colar dos de los 28 puntos que consiguió el jueves ante los Osos de Manatí. ( Suministrada / BSNPR )

Los Cangrejeros tienen una derrota menos que Carolina, pero sus dos reveses fueron precisamente ante los Gigantes. Santurce, que encabeza la liga en tiradas libres por juego (20.2), es otro equipo que adolece de las ausencia de varios canasteros. En el interín, Alfonso Plummer y Alexis Matías tratan de mantener el equipo a flote en lo que llega Gian Clavell.

Cam Oliver es un señor refuerzo y Jezreel de Jesús se las ingenia para producir puntos. El problema de este equipo es que, tal cual está ahora, no es óptimo para el estilo del dirigente Sergio Hernández. Ese grupo es demasiado anárquico, acostumbrado a la ejecución rápida y está carente de brazos largos y estatura en defensa para defender pick-and-rolls y crear turnovers con consistencia. Habrá que ver si su triunfo del domingo sobre el hasta entonces invicto San Germán marca un cambio de destino.

PUBLICIDAD

Los Leones están en un proceso de adaptación entre Sergio Hernández y sus jugadores, y viceversa. ( VANESSA SERRA DIAZ )

Este es un equipo puede generar puntos, especialmente con la dupla de Gary Browne y Mitch Creek, que vienen de jugar juntos en Australia y se conocen al dedillo. Pero los Mets no son consistentes en su labor en ayudas defensivas (están penúltimos en puntos permitidos con 96.2) y no protegen bien el balón bajo presión.

Recién se integró el refuerzo rebotero Thomas Robinson, pero los Grises siguen sin conocer la victoria. Su principal deficiencia ha sido en defensa, donde son el equipo que más puntos permite por juego (96.4). Tratarán de conseguir su primer triunfo esta semana con juegos ganables ante Guaynabo y/o Manatí.

Isaac Sosa es el líder anotador de los Osos de Manatí. ( BSN )

Los Osos están tratando de sobrevivir con lo que tienen en lo que llega su backcourt deluxe de Elfrid Payton y Jhivvan Jackson y su centro Greg Monroe se recupera de lesión. Isaac Sosa y Chris Ortiz han hecho lo indecible para tratar de que Manatí saque su primera victoria de la temporada, pero ha sido cuesta arriba con tan poco respaldo.