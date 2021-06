El presidente de Movistar Estudiantes, Fernando Galindo, hizo severos señalamientos sobre el desempeño del puertorriqueño José Juan Barea con el equipo del ACB en España.

Barea se unió al club el pasado enero, sin embargo, se regresó a Dallas para unirse a su familia antes de que culminara la temporada. Galindo sostuvo durante una entrevista publicada en el portal AS, que lamentaba haber firmado a Barea.

“Creo que nos equivocamos con Barea. Fue un error. Al principio, lo vimos como una oportunidad porque en el puesto de base teníamos dificultades por las lesiones y fue un grave error que creó un mal ambiente en el vestuario. Estas cosas no las concibes en el momento, lo ves con su comportamiento a posterior y por la forma en la que reaccionó finalmente. No estuvo a la altura de las circunstancias”, afirmó Galindo.

Barea participó en 18 partidos en el torneo español. Promedió 12.6 puntos y 4.7 asistencias. Movistars Estudiantes concluyó su participación con balance de 9-27 y un descenso en la liga.

“Hizo algún buen partido, pero también nos hizo perder algún otro y nunca estuvo integrado en la plantilla. Lo veías en algunos tiempos muertos, que no escuchaba, que estaba en su mundo. Estaba al margen del resto de sus compañeros. Se veía en los partidos, cuando el entrenador daba indicaciones y a él (Barea) no le importaban, se iba o se venía por la cancha. En los entrenamientos, no daba lo que debía de dar. Venía de una cultura de NBA que, como él decía, no se entrena, se juega permanentemente y no entendía lo de los entrenamientos y su intensidad”, sostuvo Galindo.

Barea no formará parte del Equipo Nacional de baloncesto masculino que viajará a Serbia para el último clasificatorio para los Juegos Olímpicos Tokio 2020.