La integración de la centro Imani McGee ha sido el punto central en la preparación de la Selección Nacional de Baloncesto femenino rumbo al Premundial a celebrarse del 11 al 17 de marzo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Con sus 6′ y 7″ de estatura, la pívot -nacionalizada por la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPR) el pasado enero- se convierte en la primera jugadora de esa altura en vestir el uniforme patrio, obligando al equipo a realizar ajustes tanto ofensivos como defensivos en busca de un boleto a la Copa Mundial Alemania 2026, que se disputará del 4 al 13 de septiembre en Berlín.

El dirigente del combinado patrio, Jerry Batista, aseguró este martes a los medios locales previo a una sesión de práctica en las facilidades de JUMP Sports Development Center, que el equipo entrena enfocado en recuperar el ritmo y, al mismo tiempo, adaptarse a la dimensión que aporta McGee.

“Nosotros nunca hemos estado acostumbrados a tener una jugadora así de grande que le podamos llevar la bola. Así que nos estamos acostumbrando todavía y en la parte defensiva nos estamos acostumbrando también”, expresó Batista.

“Ella es una muy buena pasadora para su estatura. Pienso que el hecho de que reciba la bola va a encontrar a la tiradora”, añadió el técnico, al comentar que su presencia abrirá espacios para las canasteras desde el perímetro como Jackie Benítez y Brianna Jones.

La capitana Pamela Rosado, quien admitió que al inicio tuvo incertidumbre sobre la llegada de McGee, coincidió con Batista en entrevista separada.

“No le voy a negar que al principio tenía preocupación. Es una jugadora grande, no sabíamos cómo iba a responder a la velocidad de nuestro equipo, pero lo pudieron ver. Ella ha aceptado el reto”, expresó.

“Ahora nuestro juego cambia un poquito. Tenemos que ir un poco más inside porque no lo teníamos antes. Éramos más perimetrales, pero ahora, teniéndola, las tiradoras tienen mucho más espacio”, dijo la veterana.

La capitana Pamela Rosado. ( Federación de Baloncesto de Puerto Rico )

India Pagán también resaltó el beneficio de contar con otra jugadora grande en la pintura. Antes de la llegada de McGee, Pagán y Tayra Meléndez batallaban de tú a tú con los postes. “Yo juego bien con los centros y nos conectamos muy bien”, sostuvo la jugadora de 6′ y 2″ de estatura.

El proceso de McGee

Para McGee, la experiencia de un torneo FIBA es completamente nueva. Lo más cerca que la estadounidense ha estado del estilo de juego boricua fue la pasada temporada del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) con las Monarcas de Juana Díaz. De hecho, fue la Defensora del Año y Jugadora Más Valiosa del BSNF.

“Nunca jugué en ninguna selección adulta, no tengo ninguna impresión, solo estoy aprendiendo”, afirmó McGee.

“El proceso es paciente y un poco cada día, y finalmente llegamos al punto en que jugamos desde la línea de base; lo hemos hecho muy gradualmente. Así que he podido asimilarlo todo y asegurarme de entenderlo todo. Ha sido de gran ayuda. Solo intento encajar. Creo que somos un equipo de tiro de tres puntos, un equipo de transición y ahora estamos trabajando en ser agresivos en defensa”, agregó.

Batista fue enfático en en que la esencia del conjunto en cuanto a la velocidad no cambiará por la llegada de la espigada jugadora.

Imani McGee durante una práctica del equipo boricua. ( Federación de Baloncesto de Puerto Rico )

“Nosotros seguimos apostando a la carrera de nosotros. Una de las cosas que hemos ido trabajando con ella es eso de que ella tiene que correr. No podemos estar esperándola porque nos quita la esencia de lo que somos nosotros, así que estamos combinando”, comentó.

Alto calibre

El torneo en San Juan reunirá a Nueva Zelanda, España, Italia, Senegal y Estados Unidos, ya clasificado al Mundial.

“Todos los juegos son complicados... Son equipos difíciles porque como son tan grandes te crean situaciones defensivas, ‘switchean’ mucho, atacan bien y tienen buenas tiradoras. Así que nosotros hemos ido enfatizando la parte defensiva”, mencionó el técnico.

Batista aseguró que la expectativas es ganar mínimo dos de los cinco encuentros para asegurar uno de los tres pases que otorga el clasificatorio al Mundial. Puerto Rico abre el certamen contra Italia, número 14 en el ranking del mundo. Las boricuas ocupan el puesto número 13.

“La motivación aquí es ganar dos partidos. La meta es ganar mínimo dos partidos, y si podemos ganar cuatro o cinco partidos, vamos a ganarlo, no es que no vamos a salir a ganar”, dijo.

Puerto Rico quiere vengar el revés por 63-62 ante las españolas en los Juegos Olímpicos de París 2024 en el choque ante España el 14 de marzo. Luego que las boricuas lograron tomar ventaja del aquel encuentro, en los segundos finales, Laura Gil capturó un rebote determinante, recibió falta y anotó los dos tiros libres para sellar la victoria española, que pudo haber sido el primer triunfo olímpico de las puertorriqueñas.

Para Rosado, la herida sigue fresca.

“Ese juego lo ganamos al final del día, la decisión la tomaron los árbitros, pero sí fue doloroso en aquel momento. Ahora las queremos aquí, en casa, con la cancha llena y sacarle ese partido. Yo creo que ese es el segundo partido que tenemos en mente para sacar, y qué mejor que hacerlo en casa y lograr la clasificación. Vamos con todo contra España”, relató.

Batista manifestó que dicho recuerdo servirá de combustible para las boricuas.

“Todo el mundo se ha motivado pensando en ese juego. Hicimos un trabajo espectacular contra España. Es un equipo mejor que nosotros, más grande y más experimentado... Vamos a tratar de replicarlo y evitar cualquier cosa como ese último foul. Esa posible victoria que no tuvimos va a ser motivación para nosotros”, contó.

El grupo aún espera en sus prácticas la llegada de Trinity San Antonio, Sofía Roma y Arella Guirantes, quien no ha podido salir de Israel debido a los enfrentamientos en Medio Oriente.

Mientras tanto, jugadoras como Alicia Penzo, Paola Maldonado, Nina de León, Zaida González y Kaelynn Satterfield han aportado en las prácticas en busca de hacer el corte de las 12 jugadoras.