Puerto Rico cumplió el viernes la meta que se propuso cuando viajó a León, México, para el FIBA AmeriCup 2026 Sub-18 al clasificar a la Copa del Mundo Sub-19 2027 con un dramático triunfo, 73-70, ante Argentina en el Domo de la Feria.

Los argentinos estuvieron cerca de borrar un déficit de 18 puntos tras una corrida de 11-0 en los minutos finales del cuarto parcial. Felipe Quiñones, en cambio, frenó el avance con una flotadora cuando restaban 48 segundos para darle un respiro y, eventualmente, la clasificación a los boricuas.

PUBLICIDAD

De paso, la Selección Nacional avanzó a las semifinales del AmeriCup, donde enfrentará el sábado a Canadá. Puerto Rico formó parte del Grupo B junto a Canadá, República Dominicana y Venezuela, y terminó esa fase del torneo con marca de 1-2. Una de esas dos derrotas fue ante los canadienses por un margen de 53 puntos (101-48).

Además del canasto que detuvo el sangrado en el cuarto periodo, Quiñones firmó un doble-doble de 13 puntos y 12 rebotes. Sin embargo, Jomar Bernard fue el líder ofensivo del Equipo Nacional con 18 unidades, incluyendo cuatro triples. Lenuel Narváez aportó 11 tantos, mientras que Derick Salaberrios añadió 10.

La próxima edición del Mundial Sub-19 se llevará a cabo en la República Checa del 11 al 19 de julio de 2027.