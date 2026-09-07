La Selección Nacional femenina de baloncesto tendrá este miércoles su compromiso más importante en la Copa del Mundo FIBA, que se celebra en Berlín, Alemania, cuando enfrente a China en el partido clasificatorio a cuartos de final.

El quinteto chino superó este lunes a Italia, 71-51, para culminar segundas en el grupo D, por lo que se cruzarán con las boricuas, que finalizaron terceras en el Grupo C.

El partido será a las 11:45 a.m. hora de Puerto Rico.

Estados Unidos finalizó la primera ronda invicta para comandar el Grupo C con 3-0, seguidas por China (2-1), Italia (1-2) y República Checa quedó eliminad con marca de 0-3.

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En el grupo de las boricuas, Bélgica se mantuvo en el puntero sin conocer derrotas en tres desafíos, Australia acabó segundo con 2-1, Puerto Rico con 1-2 y Turquía quedó fuera del certamen con 0-3.

Las boricuas vinieron de atrás el lunes para superar y eliminar a Turquía, 75-71 en un dramático partido de la primera ronda.

Arella Guirantes fue la mejor en la ofensiva boricua con 21 puntos, además de capturar seis rebotes y repartir cinco asistencias. Trinity San Antonio, en otro enorme partido, logró 18 tantos e Imani McGee-Stafford acabó con su tercer doble-doble del Mundial con 16 unidades y 14 rebotes.

Se trata de la tercera participación seguida del quinteto boricua en el máximo escenario mundialista, luego de su clasificación a las ediciones de 2018 y 2022.