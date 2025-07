El dirigente de la Selección Nacional de Baloncesto femenino, Jerry Batista, no ocultó su sentir agridulce tras Puerto Rico clasificar al repechaje de FIBA Américas para la Copa del Mundo Alemania 2026, pero, a su vez, quedar fuera de la lucha por las medallas del AmeriCup, que se celebra en Chile.

Las boricuas venían de conquistar una medalla de bronce y una de plata en dos de las últimas cuatro ediciones del certamen continental. De hecho, esta vez rompieron la racha de finalizar entre los primeros cuatro lugares, que venían construyendo en los pasados cuatro torneos de este tipo.

“Se cumplió la expectativa en cierta manera porque cualificamos al repechaje, que esa era la primera meta. La segunda meta era ponernos en una posición de disputar por medalla, y eso lo perdimos cuando perdimos contra Argentina”, expresó Batista a Primera Hora el domingo previo al último duelo de Puerto Rico ante Colombia en la batalla por la quinta posición de la competencia.

“Llevábamos cuatro AmeriCup corridos con una medalla de bronce, una medalla de plata y dos cuartos lugares, así que echamos para atrás en ese sentido. No estoy totalmente conforme”, añadió Batista.

La derrota ante Argentina (53-51) en cuartos de final dejó fuera la expectativa de las boricuas de alcanzar medalla. Puerto Rico terminó enfrentándose a México el sábado por el quinto a octavo puesto.

El quinteto patrio derrotó dramáticamente a las aztecas por marcador 72-67. En dicho encuentro, Puerto Rico perdió a su joya ofensiva en la figura de Arella Guirantes. La escolta tuvo un choque fortuito con la mexicana Mariana Valenzuela, que la sacó del juego tras lesión en una rodilla.

“Gracias a Dios, esa lesión de ayer (sábado) no fue de cuidado. No es una lesión que le va a conllevar que esté mucho tiempo fuera de las canchas”, aseguró Batista al agregar, que el pasado jueves, día de descanso de las boricuas, Guirantes visitó un hospital de la capital chilena debido a una situación, que el técnico no estuvo disponible para abundar.

El saldo

Batista reconoció que aunque el AmeriCup ayudará al quinteto a afinar destrezas de cara al futuro, el equipo necesita ciertos ajustes, en cuanto a la preparación de cara a los torneos y la profundidad.

El torneo clasificatorio al Mundial, en el que América será representada por seis países, se llevará a cabo del 11 al 18 de marzo de 2026. La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) anunció el sábado que solicitará a FIBA la candidatura para ser sede de uno de los cuatro repechajes hacia la Copa.

“(Necesitamos) una preparación con un poquito más de tiempo… todo va a depender de cuándo es el torneo y la disponibilidad de las jugadoras, pero este equipo, cada vez que tiene un mes de trabajo y fogueo, luce bien”, sostuvo.

“Debimos haber estado en una posición de ganar medalla, disputar en el día de hoy (domingo) por una de las medallas, no se pudo, tuvimos ese juego contra Argentina complicado”.

El torneo, sin embargo, dejó aspectos positivos de cara al futuro tras la integración de nuevas jugadoras como Angélica Vélez y Denise Solís.

“Creo que las dos han demostrado su valor”, dijo Batista.

“Denise es una jugadora que hace muchas cosas en defensa, es muy inteligente, puede defender jugadoras de diferentes posiciones, así que eso la hace valiosa. Angélica es una armadora muy talentosa, que entendemos que nos va a ayudar en los próximos años”.

Luego del juego de Puerto Rico y Colombia, Canadá y Argentina se medirán por la medalla de bronce. Estados Unidos y Brasil se enfrentarán en una final de revancha, que se remonta al torneo de México 2023, en el que las brasileñas se quedaron con el título.

El ganador del AmeriCup, aunque tendrá su boleto ponchado al Mundial, verá acción en el repechaje del continente.