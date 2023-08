Puerto Rico se trazó como meta inicial el alcanzar la segunda ronda de la Copa del Mundo FIBA por segunda ocasión consecutiva y, esta semana, lo consiguió tras finalizar en segundo lugar en el Grupo B con sendas victorias sobre Sudán del Sur (101-96 en tiempo extra) y China (107-89).

Sin embargo, ahora es que el cinturón se aprieta pues los boricuas formarán parte ahora del Grupo I junto a República Dominicana (3-0), Serbia (3-0) e Italia (2-1). Ya con Serbia sufrieron su primer revés del torneo (94-77) en primera ronda, lo que implica que ahora Puerto Rico está obligado a ganar sus dos partidos de segunda ronda ante los clasificados del Grupo A, Dominicana e Italia, para tener opción de avanzar a cuartos de final. Solo los dos equipos con mejor récord de cada grupo de segunda ronda lograrán su pase a la ronda de los ocho finalistas.

Lo propio ocurrirá en los otros grupos de equipos clasificados a segunda ronda. El Grupo J quedó compuesto por Estados Unidos (3-0), Lituania (3-0), Grecia (2-1) y Montenegro (2-1); el Grupo K contará con Alemania (3-0), Eslovenia (3-0), Australia (2-1) y Georgia (2-1); y el Grupo L tendrá a España (3-0), Canadá (3-0), Brasil (2-1) y Letonia (2-1).

A continuación echamos una mirada a los rivales de Puerto Rico en los octavos de final:

Dominicana será el primer rival

En el caso de Puerto Rico, abren su jornada de segunda ronda ante un rival bien conocido como lo es Dominicana, el viernes a las 8:00 a.m. en horario de Puerto Rico. La inspirada tropa que dirige el argentino Néstor ‘Ché’ García ya midió fuerzas con los boricuas durante el primer fogueo de Puerto Rico de cara a este torneo el pasado 4 de agosto. En dicho partido, los anfitriones boricuas salieron por la puerta ancha al son de, 93-85. No obstante, en ese desafío, los dominicanos no contaron con su estelar centro enebeísta Karl Anthony Towns, quien actualmente lidera a los quisqueyanos en puntos (19.3) y rebotes (7.7), así como figurar como su segundo mejor lanzador en triples (37.5%).

Dominicana, tal cual se esperaba, doblegó a Angola (75-67) y al anfitrión Filipinas (87-81) en el Grupo A, pero la victoria más satisfactoria fue el tablazo que le dieron a Italia (87-82), el cual figuraba como uno de los grandes favoritos de la copa tras finalizar su serie de fogueos de forma invicta (incluyendo victoria, 89-88, sobre Serbia). En ese partido, el base Andrés Feliz (17.7 puntos, 5.0 asistencias, 55.6% en triples) tiró el partido de su vida con 24 puntos, incluyendo siete triples anotados.

Los dominicanos han contado también con desempeño consistente del alero Víctor Liz (13.3 puntos, 5.0 rebotes, 2.7 cortes de balón) y tienen suficiente mollero en la pintura para complementar a Towns con Eloy Vargas (4.3 puntos, 4.7 rebotes) y Ángel Delgado (7.0 puntos, 3.3 rebotes), lo que les ha permitido promediar 40 rebotes por juego.

Donde no han sido consistentes es en el tiro a larga distancia (apenas 29.3% a pesar de la explosión que tuvieron ante Italia). Esa podría ser un área para atacar por parte de la defensa colectiva de Puerto Rico, ya que jugadores que lanzan buen volumen en triples, como Jean Montero, Antonio Peña y Lester Quiñones están lanzando por debajo del 15% de efectividad.

No debería extrañarle a nadie que Puerto Rico utilice su zona ‘matchup’ para colapsar la pintura ante Towns y Delgado, así como permitir algunas libertades a algunos tiradores dominicanos que no sean Feliz, Towns y Liz para tratar de propiciar rebotes largos y un mayor número de oportunidades de canastos en transición, donde canasteros boricuas como Tremont Waters (16.7 puntos, 9.7 asistencias), Stephen Thompson Jr. (13.7 puntos, 5.0 rebotes) e Ysmael Romero (14 puntos, 8.0 rebotes) han sabido sacarle buen provecho.

Dominicana sabe que con un triunfo ante Puerto Rico tendrían un boleto asegurado para cuartos de final si Italia cae ante Serbia. No vendrán a regalar nada.

Italia será un hueso duro de roer

El equipo italiano es el tipo de quinteto que le ha dado problemas a Puerto Rico por su gran ejecución a media cancha con jugadores moviéndose bien sin el balón y ejecutando múltiples pases extras hasta que algún lanzador se queda solo con tiempo y espacio para un tiro cómodo. Esto le sirvió a Italia para darle una paliza a los boricuas, 98-65, en desafío en el cual llegaron a estar al frente por hasta 40 puntos y donde Puerto Rico no fue rival a partir de la segunda mitad.

Liderados por el delantero enebeísta Simone Fontecchio (16.7 puntos, 4.7 rebotes), el base Marco Spissu (11.7 puntos, 6.7 asistencias, 1.3 robos de balón, 43.8% en triples), el delantero Giampaolo Ricci (13.3 puntos, 3.7 rebotes, 46.7% en triples) y el centro Nicolo Melli (7.7 puntos, 6.3 rebotes, 3.7 asistencias), Italia tiene amplitud de lanzadores y pasadores que saben complicarle la vida a cualquiera. Hasta jugadores que apenas han visto minutos en esta copa nos dieron candela en el fogueo, como el base Matteo Spagnolo, el alero Gabriel Procida y el centro prospecto Mouhamet Diouf.

Sin embargo, Puerto Rico ha venido de menos a más, demostrando mucha garra en los rebotes en sus desafíos de primera ronda, mejor defensa colectiva en el perímetro y mayor puntería en triples de forma colectiva (41.5%). Jugadores que lucían faltos de motivación, como Romero, se ha visto espectacular jugando junto a George Conditt (10.7 puntos, 9.7 rebotes). Su despertar facilitó que el dirigente Nelson Colón optara por traer a Chris Ortiz desde el banco, en vez de iniciar de ‘cuatro’. Ortiz, a su vez, salió de su letargo en el juego ante China con 13 puntos y, si aporta, ante Italia, sería de gran utilidad.

Aquí es importante que Puerto Rico ejecute con sapiencia a media cancha, limitando los turnovers (15.7 por juego) y evitando caer en la trampa de los intentos de tres uno contra uno con dos segundos en el reloj de los 24. Para ganarse a Italia hay que moverse sin el balón, salir de cortinas, empujar el balón más por el aire y enfatizar en el pase extra. Le dio resultados a Dominicana para encontrar tiros abiertos (22 asistencias frente a sólo 14 de Italia en ese juego) y Puerto Rico puede aprender de esa lectura, amén de que ya conocen un poco más a Italia tras haberlos enfrentado previamente.

Si Puerto Rico lograse cumplir esta gesta de derrotar a Dominicana y a Italia en segunda ronda, ésta sería sólo la segunda camada en este siglo 21 en avanzar a cuartos de finales, siendo la otra el equipo que llegó en séptimo lugar en Indianápolis 2002. No obstante, su premio posiblemente sea un duelo de muerte súbita contra Estados Unidos o Lituania, que ambos entran invictos a segunda ronda con foja de 3-0 y que vienen de derrotar a Puerto Rico en fogueos de preparación. Aún así, Puerto Rico se daría una oportunidad real de buscar un pase olímpico a París 2024 si consigue terminar entre los mejores dos equipos de Las Américas, algo que también buscan equipos clasificados a segunda ronda como Dominicana, Estados Unidos, Canadá y Brasil.