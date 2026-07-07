Con la obligación de ganar, la Selección Nacional masculina de baloncesto respondió el lunes con una victoria 115-92 sobre Bahamas que la mantiene con vida en el torneo clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo FIBA 2027.

Seis jugadores puertorriqueños terminaron en doble figura. Jezreel de Jesús lideró la ofensiva con 22 puntos, seguido por Ysmael Romero con 21 tantos. Alfonso Plummer sumó 19 unidades, Ethan Thompson añadió 17, Enrique Freeman aportó 13 e Isaiah Piñeiro cerró el grupo con 11.

Pese a la derrota, Bahamas aseguró su clasificación a la siguiente ronda junto con Canadá, que avanzó invicto con marca de 6-0 en el Grupo B. Jamaica (2-4), por su parte, quedó eliminado.

PUBLICIDAD

Ethan Thompson lanza al canasto en el juego entre Puerto Rico y Bahamas. ( FIBA )

La segunda ronda del torneo comienza en agosto próximo. Los boricuas enfrentarán de visita el 27 de ese mes a Argentina, y luego recibe el 31 a Uruguay.

La siguiente ventana se disputará en noviembre, cuando el quinteto nacional se medirá a Panamá el día 26 y a Uruguay el 28.

El calendario clasificatorio concluirá en 2027 con partidos frente a Argentina, el 26 de febrero, y Panamá, el 1 de marzo.

El combinado patrio avanzó como tercero del Grupo B con marca de 2-4.

Puerto Rico se fue al descanso con ventaja de 57-47, luego de controlar los minutos finales de la primera mitad. De Jesús lideró la ofensiva con 12 puntos, mientras Ethan Thompson aportó siete antes del intermedio.

En el segundo parcial, los boricuas ampliaron la diferencia a 13 tantos con canastos de Thompson y Plummer. Bahamas reaccionó con un avance de 9-0 para acercarse 39-35, y más adelante redujo el margen a apenas dos puntos.

Sin embargo, un canasto de Romero frenó el impulso de los locales y, en el cierre de la mitad, anotaciones de Isaiah Piñeiro, Arnaldo Toro y Gian Clavell permitieron a Puerto Rico recuperar el control del encuentro.

La escuadra dirigida por Carlos González mantuvo ese dominio tras el descanso y cerró el tercer periodo con ventaja de 85-67, encaminándose a una victoria que nunca volvió a estar en peligro.