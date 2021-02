Los delanteros boricuas Isaiah Piñeiro y Benito Santiago Jr. y el centro Jorge Bryan Díaz no jugarán en los dos partidos de la ventana clasificatoria al torneo AmeriCup 2022 este viernes y sábado.

Piñeiro, una inclusión importante al equipo en el pasado Campeonato Mundial de la FIBA, no podrá hacer el viaje a Puerto Rico, informó el presidente de la Federación de Baloncesto local, Yum Ramos.

En el caso de Santiago Jr. y Díaz, sus bajas son por causas personales.

Isaiah no va a poder hacer el viaje. Las restricciones están bien complicadas. El estaba muy interesado en participar (con Puerto Rico). Hicimos todas las gestiones, con FIBA, con el club, con Letonia, todo. Inclusive, el equipo envió una carta de que no tenía problemas con que él participara. Pero, al final las restricciones son las restricciones. No podemos batallar con eso”

Piñeiro, de 25 años, está activo en la liga profesional de Letonia con el club VEF Riga. Los protocolos salubristas para reingresar al país europeo exigen una cuarentena de 14 días para evitar contagios de COVID-19, razón por la que el canastero no viajará a la isla.

En Letonia, Piñeiro promedia 10.5 puntos, 7.2 rebotes y 1.8 asistencias en 29.6 minutos como reserva en seis encuentros.

Al momento, hay 13 jugadores activos en los entrenamientos de la Selección. El corte final se realizará el jueves, un día antes del encuentro contra México. El sábado, los boricuas se ven con Bahamas.

El listado es encabezado por los exarmadores de la NBA José Juan Barea y Shabazz Napier. Este último hará su debut con la Selección Nacional.

Completan los entrenamientos el también base Iván Gandía, los escoltas Gian Clavell, Isaac Sosa y José “Money” Rodríguez, los aleros Chris Ortiz, Emmy Andújar y Alexis “Bebo Colón, junto a los delanteros Timajh Parker, Ramón Clemente, Gilberto Clavell y el centro Devon Collier.

Puerto Rico juega para 1-3, al igual que los bahameños, en el Grupo D. Los mexicanos tienen marca de 2-2 y Estados Unidos está invicto en cuatro salidas para asegurar su presencia en la AmeriCup.