Isaiah Brown anotó 23 puntos y la Selección Nacional de baloncesto masculino arrolló el sábado a Belice, 111-68 para alcanzar, de forma invicta, la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El partido por la medalla de oro será el lunes contra México o República Dominicana, que juegan su semifinal más tarde.

El quinteto femenino también jugará por el metal dorado el domingo ante las mexicanas.

El baloncesto 5x5 en el torneo regional se juega por primera vez en la categoría Sub-20.

Otros seis boricuas terminaron en doble figura.

Dwight Gaines atinó 17 puntos, Rognny Santiago terminó con 15 y Elijah Espinoza tuvo 12. Vincent Stuart Jr. y Felipe Quiñones agregaron 11 cada uno y Aexander Monter coló 10 para la escuadra del dirigente Jorge Rincón.

Puerto Rico terminó perfecto la fase de grupos con triunfos sobre Jamaica, Panamá y México.