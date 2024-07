El Equipo Nacional de Baloncesto de Puerto Rico no puede darse el lujo de mirar más allá del compromiso con Baréin de hoy miércoles para iniciar su participación en el Torneo de Clasificación Olímpica.

A juicio del dirigente Tony Ruiz, Puerto Rico debería replicar lo que hizo Italia la noche del martes cuando dominó a Baréin desde el silbato inicial rumbo a una arrolladora victoria 114-53.

“Mi principal preocupación es que vayan demasiado relajados y confiados. No se puede menospreciar al rival de frente”, dijo Ruiz. “Vimos a Italia que desde el inicio le pasó el rolo, usó el primer juego para caer en ritmo para el resto del torneo. Italia se vio superior, pero nunca se salió de su estructura”.

Italia acertó el 60 por ciento de sus tiros de campo, incluyendo 11 de tres puntos. Además, acumuló 39 asistencias y 12 rebotes ofensivos. La mayor ventaja de los italianos fue de 61 puntos.

“Puerto Rico tiene que usar la misma copia, no pensar que es un rival que no es fuerte, sino sacarlos de la cancha desde el principio. Tienen que pensar en el rival de turno primero, para después hablar del segundo y del tercero. El talento que tiene Puerto Rico es impresionante y tiene que usarlo a su favor ante un rival inferior”, sostuvo Ruiz.

Baréin obtuvo el derecho de participar en el Torneo de Clasificación Olímpica gracias a que ganó un torneo de clasificación de su región. Lo ganó de forma invicta y todos por ventaja de doble cifra. Sin embargo, su dirigente dijo al llegar a Puerto Rico que reconocen con humildad que son un equipo cuyo nivel de baloncesto está por debajo del de Italia y Puerto Rico.

“Cuando el mundo se globaliza, eso pasa. En su grupo dominaron y están ahí. Para ese equipo, estar en Puerto Rico es una experiencia buenísima. Así empiezan. Suben su nivel de juego enfrentado a los caballos y eso le servirá de aprendizaje”, concluyó Ruiz.

El encuentro de hoy entre Puerto Rico y Baréin comenzará a las 8:30 p.m. en el Coliseo José Miguel Agrelot.

El coach Jad El Hajj indicó después del revés ante Italia que la participación de Baréin tendrá resultados positivo a largo plazo para el programa en un país de mínima tradición en el baloncesto masculino.

“No hemos estudiado a Puerto Rico. Me quiero concentrar en mis muchachos. No se trata de Italia ni Puerto Rico, sino estudiar este juego. Como coach, mi meta es que para mejorar, hay que jugar contra los mejores del mundo. Les traté de explicar eso a mis muchachos. Hemos aprendido mucho, conocemos el próximo nivel de baloncesto y es un comienzo para el baloncesto de Bahréin”, dijo El Hajj.