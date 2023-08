Manila, Filipinas. Tras Puerto Rico salir airoso el sábado en un partido de infarto contra un nuevo rival mundialista en Sudán del Sur, el Equipo Nacional regresa a cancha el lunes en la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2023 frente a un viejo conocido que no ha podido descifrar.

Serbia, número seis en el escalafón mundial, luce nuevamente favorito para vencer al quinteto puertorriqueño cuando se midan a las 8:00 a.m., hora de la isla, en el Coliseo Smart Araneta de la capital filipina.

Ambos equipos tienen marca de 1-0 en el Grupo B. Puerto Rico, 20 en el planeta, remontó contra los africanos en tiempo extra 101-96 para en el estreno en el magno evento. Los serbios, por su parte, aplastaron a China 105-63.

En lo que será el partido número 100 en su historia en Mundiales, Puerto Rico saldrá a darlo todo contra la potencia europea, a la cual no ha podido descifrar en seis oportunidades internacionales. La lista incluye un amistoso el pasado 16 de agosto en Belgrado, donde la Selección Nacional fue doblegada por 110-75 en Belgrado. El récord no incluye las victorias que Puerto Rico sí logro ante la antigua Yugoslavia, selección que quedó disuelta cuando la nación balcánica se dividió y dio forma al nacimiento de las naciones de Serbia, Croacia, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia y Montenegro, todas potencias en el básquet europeo.

En el Mundial de China 2019, Serbia se impuso ante los boricuas impuso por 90-47 en un choque de segunda ronda.

Para el dirigente puertorriqueño Nelson Colón, pensar en el partido del miércoles contra los chinos para intentar clasificar a la segunda ronda del Mundial no está en la mente del grupo. Derrotar al quinteto balcánico, de la manera que puedan, en la misión principal por delante.

George Conditt IV hace un intento desde la media cancha, en el tradicional reto que se lanzan los jugadores al finalizar una práctica. ( Ramon "Tonito" Zayas )

“Nuestra preparación es para ganar el partido, luchar y competir de tú a tú con ellos. Darnos la oportunidad. No vamos a conceder nada. No estamos aquí para regalar nada. Vamos a jugar duro 40 minutos”, declaró Colón luego de la práctica del conjunto el domingo en el PhilsSports Arena.

“Esa no es la mentalidad (de ganar mejor el partido de China). Es día a día, juego a juego. Ya salimos de Sudán del Sur y ahora Serbia. Prepararnos para ganar”, recalcó.

Los integrantes del quinteto patrio se vieron de buen ánimo en el entrenamiento luego de romper el hielo en el Mundial con la victoria inspirada ante los sursudaneses, con quienes lucieron erráticos al acumular 20 errores.

“Era vital para nosotros arrancar con el pie derecho. Conseguir esa victoria nos pone en una posición mentalmente y dentro del torneo con un poco de más confianza para todo”; apuntó Colón.

Los jugadores toman turnos para practicar el tiro libre durante la acción de la práctica que celebraron el domingo en preparación para su juego ante Serbia. ( Ramon "Tonito" Zayas )

“Estamos conscientes de que tenemos un reto súper grande mañana (lunes). Serbia es uno de los mejores equipos del mundo. Positivo porque tenemos la experiencia de haber jugado contra ellos. Sabemos lo que podemos esperar ahora, de cómo nos van a jugar, de cómo tenemos que jugarle nosotros. Utilizar esa experiencia a favor de nosotros para estar preparados y competir. Tenemos que jugar con orgullo y duro”; añadió.

En el partido de preparación contra Serbia, Puerto Rico tuvo 15 errores y perdió la primera mitad por 40 puntos.

“Experimentamos de primera mano la presión que nos van a poner, la manera que mueven el balón. No están pendiente de anotar, buscan la jugada correcta y el mejor tiro posible. Dentro de sus esquemas se mueven de diferentes maneras por lectura, por experiencia, por el tiempo que llevan juntos. Nos estamos preparando por la presión que ponen a 90 pies. Si Tremont (Waters) no tiene oportunidad de tomar la bola temprano, seguir jugando y no congelarnos para esperar que no pasen otras cosas”, indicó Colón.

Serbia, que tiene un promedio colectivo de 6′6 pies en estatura, es liderado por Bogdan Bognadnovic, estelar de los Hawks de Atlanta. Incluye también a los enebeístas Piliv Petrusev (76ers de Filadelfia) y Nikola Jovic (Heat de Miami),

Contra Sudán del Sur, Puerto Rico tuvo a seis jugadores en doble figura, cuatro firmando doble-dobles, como el centro George Conditt IV, quien finalizó con 18 puntos y 11 rebotes.

“Tuvimos una oportunidad de aprender de ellos en el amistoso. Sabemos que en ese juego cometimos muchos errores. Mañana (el lunes) no repetir esos errores y realmente aprender de lo que pasamos”, dijo Conditt IV, quien espera una nueva dura batalla debajo del aro.

“En la pintura, todos los hombres grandes en el mundo saben que hay un código: será fuerte y difícil. Puedes tener un rasguño o un golpe, pero nunca es para lastimar al alguien. Pero será duro y tienes que vivir con eso”, comentó.

Puerto Rico regresará al tabloncillo luego de una destacada ejecución en las tablas ante Sudán del Sur, atrapando 50 rebotes, 23 de estos ofensivos. Según el historiador deportivo Carlos Uriarte, es la primera vez desde 1994 que Puerto Rico logra dicha suma tan alta en una Copa del Mundo.

“El juego nos puso en esa posición. Obviamente, hubo unos cinco minutos más que nos ayudaron mucho a eso. Ysmael Romero y Conditt IV son una garantía de tener más rebotes, también ofensivos. Impresionante lo que hizo Stephen Thompson Jr. que cogió 13. Creo que de eso se trata. El mensaje es ese. No dar tanto segundas oportunidades y ser conscientes en el “box out” Si podemos dominar eso, siempre vamos a tener más opciones”, resumió Colón.