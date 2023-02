Fue largo el camino desde Miami, pero el Equipo Nacional de baloncesto de Puerto Rico finalmente se instaló en Santa Cruz do Sul, Brasil, en la madrugada del martes y ya en la noche realizó su primera práctica en suelo brasileño.

Según dijo a Primera Hora el presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, Yum Ramos, once de los 12 canasteros practicaron el martes. El único ausente lo fue el escolta Gian Clavell, cuyo vuelo desde Ucrania fue cancelado el lunes, pero pudo abordar el próximo y ya se encontraba en ruta hacia Brasil.

“Ya los muchachos practicaron aquí”, dijo Ramos. “Llegaron el lunes a las 2:00 a.m. y a las 4:00 a.m. al hotel luego de estar viajando desde las 9:00 a.m. hora de Miami. Hicieron una escala en Sao Paulo, después llegaron hasta Porto Alegre y de Porto Alegre viajaron dos horas en autobús hasta Santa Cruz do Sul”.

PUBLICIDAD

La sede brasileña de esta ventana está localizada a unas 435 millas o 700 kilómetros de la frontera brasileña con Uruguay.

La escuadra boricua se reunió en Miami la pasada semana, donde realizó cuatro sesiones dobles de entrenamiento en la Florida International University (FIU). Ramos describió las sesiones en Florida como “súper intensas. Aprovecharon el tiempo”.

Agregó que debido a que, excepto Timajh Parker Rivera, todos los integrantes se encontraban jugando en ligas en el extranjero, las sesiones se enfocaron más en estrategias para el importante choque ante Brasil, en el cual estará en la balanza la clasificación al Mundial FIBA 2023.

“El ánimo es de entrega total… disciplina…todos están a tiempo… mucha camaradería. De verdad que están bien positivos y están en una misión. Hay mucha concentración”, contó Ramos, quien indicó que luego de la larga travesía desde Miami, los jugadores comieron algo y descansaron antes de practicar el martes en la tarde.

El de Brasil no es el único compromiso de los boricuas, que tienen una cita final con Colombia en Medellín el domingo. Así que luego del desafío ante Brasil el jueves en el Ginásio Poliesportivo Arnão de Santa Cruz do Sul, el viernes en la noche comenzarán otra peregrinación hacia Medellín, Colombia, donde enfrentarán a los locales el domingo en la noche para cerrar el proceso de ventanas clasificatorias.

“La mentalidad siempre ha sido que tenemos que ganar ambos partidos. Desde el principio sabemos el compromiso y los retos que tenemos, y estamos preparados para obtener dos victorias. Y seguimos preparándonos”, sostuvo Ramos.

“Ni siquiera quiero poner el pensamiento en la palabra derrota. Vamos a ganar y nos estamos preparando para ellos (Brasil), finalizó el líder federativo.