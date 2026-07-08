Puerto Rico estuvo el domingo al borde de quedar fuera de la Copa del Mundo FIBA por primera vez desde 1982. Una derrota ante Bahamas habría puesto fin a una racha de 44 años y 10 participaciones consecutivas en el principal torneo del baloncesto internacional.

Contra todo pronóstico, la Selección Nacional sacó su “cría boricua” para obtener una importante victoria por 115-92, que evitó su temprana eliminación del certamen.

Seis jugadores puertorriqueños terminaron en doble figura. Jezreel “Macho” De Jesús encabezó la ofensiva con 22 puntos, seguido por Ysmael Romero con 21, Alfonso Plummer con 19, Ethan Thompson con 17 e Isaiah Piñeiro con 11.

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Fue la muestra de un esfuerzo colectivo de un grupo cuya convocatoria fue altamente criticada por la ausencia de varias de sus principales figuras, que no estuvieron disponibles para la tercera ventana clasificatoria por distintas razones.

“Los muchachos dieron una gran demostración anoche de que lo que es temple, unidad y valentía ante las adversidades que hemos tenido para sacar la victoria”, dijo el presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, Yum Ramos, a Primera Hora .

“Todos los jugadores trabajando en conjunto. Siempre he dicho que el baloncesto es un deporte colectivo, y ayer el equipo jugó como tal. Por eso tuvimos seis jugadores en doble figura”, continuó.

Con la victoria, Puerto Rico avanzó a la segunda ronda de las eliminatorias al finalizar en la tercera posición del Grupo B con marca de 2-4. A pesar del revés, Bahamas también adelantó a la siguiente ronda junto con Canadá, que pasó invicto con 6-0. Jamaica, pese a tener el mismo récord que Puerto Rico y Bahamas, quedó eliminado por diferencial de puntos.

La segunda ronda clasificatoria comenzará el 27 de agosto. El Equipo Nacional debutará ese día como visitante ante Argentina y luego recibirá a Uruguay el 31 de agosto. Ramos aseguró que el desempeño de figuras como De Jesús, quien no era convocado desde 2023 y cargó con la ofensiva del quinteto patrio en esta ventana, será tomado en cuenta cuando trabajen en la próxima convocatoria.

“Siempre se toma en consideración a los jugadores que deciden representar al país. Yo siempre estoy enfocado en los que se sacrifican y deciden estar durante el proceso clasificatorio”, comentó el presidente de la FBPUR.

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De Jesús fue el armador titular de Puerto Rico ante la ausencia de José Alvarado, quien decidió permanecer en Nueva York mientras completaba los trámites de su nuevo contrato con los Knicks. El preacuerdo por tres años y más de $14 millones no podía oficializarse hasta el 6 de julio, cuando concluyó el periodo de moratoria establecido por el Convenio Colectivo de la NBA, el mismo día en que Puerto Rico se midió a Bahamas.

“Alvarado se montó en el avión con nosotros y salió con el equipo para Toronto. Por la turbulencia que hubo, el avión aterrizó en Miami. Allí, el agente de Alvarado nos llamó para que lo enviaran a Nueva York, donde le pudieran realizar el examen físico y adelantar el proceso para que pudiera viajar a Bahamas y participar con el equipo”, contó Ramos.

José Alvarado con el uniforme del Equipo Nacional. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Trabajan para que Alvarado juegue en agosto

Aunque Alvarado podía firmar su nuevo contrato en la madrugada, su participación en el partido contra Bahamas no era viable, ya que tendría que esperar uno o dos días para realizarse el examen físico, según el presidente federativo.

Por ello, decidieron reemplazarlo a última hora con Jordan Cintrón. La movida sorprendió no solo por la baja de Alvarado, sino porque dejó a De Jesús como el único armador boricua incluido en la convocatoria frente a los bahameños.

“Son 24 jugadores los que están en el listado (de la preselección). Una vez se cierra el periodo de hacer cambios en el sistema de FIBA, esos jugadores no se pueden alterar. Nosotros podíamos escoger cualquiera de los jugadores que estaba en ese listado y el único que estaba disponible es Jordan Cintrón”, explicó Ramos.

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“Los hermanos Markus y Jordan Howard no estaban disponibles, al igual que André Curbelo. Phillip Wheeler y Ramses Meléndez tampoco estaban disponibles porque están en Summer League ni Tyler Davis por lesión”, abundó.

De Jesús, en cambio, no fue uno de los 24 jugadores incluidos en la convocatoria inicial de la preselección, pero el presidente de la FBPUR aseguró que pudo participar luego de que enmendaran más tarde el listado para añadirlo. Ramos, por otro lado, indicó que ya están trabajando para que Alvarado pueda jugar con Puerto Rico en agosto.

“Ya Alvarado está firmado y está todo cubierto. Ahora vamos a someter para que lo metan dentro del seguro y pueda participar con nosotros en agosto”, sostuvo el también licenciado.

Ramses y Curbelo, piezas importantes del programa

Ramos, a su vez, no quiso confirmar si los hermanos Jordan y Markus Howard también serán considerados para el inicio de la segunda ronda, ya que ambos atraviesan una situación personal que prefirió no divulgar. Aun así, espera que algunos nombres que no participaron en esta ventana, puedan ver acción en la próxima, como Ramses Meléndez y André Curbelo.

Meléndez no estuvo disponible porque se encuentra jugando con los Spurs de San Antonio en la Summer League de la NBA, mientras que Curbelo continúa recuperándose de una lesión de fascitis plantar que lo ha mantenido fuera de acción desde el 10 de junio.

“Ramses y Curbelo son piezas importantes para nosotros, pero todo depende si están disponibles. Tyler Davis también fue convocado. Son jugadores que, por situaciones adversas, no han podido estar, pero estoy enfocado en los que estuvieron. Ahora vamos a seguir evaluando para tener nuestra mejor convocatoria”, señaló Ramos.