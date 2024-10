La renuncia de Nelson Colón como dirigente de la Selección Nacional de baloncesto masculino tomó el jueves por sorpresa a Puerto Rico.

Aunque había rumores, la dimisión de Colón fue una movida inesperada porque ser entrenador del quinteto patrio era su sueño y, usualmente, cuando suceden estos anuncios en los deportes es porque las cosas andan mal.

Además, el presidente de la Federación de Baloncesto (FBPUR), el licenciado Yum Ramos, aseguró la semana pasada a El Nuevo Día que el técnico ponceño continuaba bajo contrato de cara al próximo ciclo olímpico.

Pero la realidad es que Colón, de 46 años, cosechó grandes logros con el Equipo Nacional que no se alcanzaban hace años. Desde que tomó las riendas de la Selección en octubre de 2021, el cuatro veces campeón del Baloncesto Superior Nacional (BSN) dejó una buena impresión con la clasificación de Puerto Rico a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2023 después de jugar para 8-4 en las ventanas clasificatorias y ponchar el boleto a Manila, Filipinas, en febrero de ese año.

Bajo la tutela de Colón, la escuadra boricua tuvo su mejor actuación en el Mundial desde hacía más de dos décadas al finalizar entre los mejores 12 del torneo.

El mayor logro como estratega nacional lo consiguió el pasado mes de julio cuando, contra todo pronóstico, clasificó al Equipo Nacional a los Juegos Olímpicos por primera vez en 20 años tras ganar el Repechaje Olímpico en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Lamentablemente, Puerto Rico perdió en los tres juegos que participó en la fase de grupos de los Juegos de París.

El dirigente Nelson Colón (con gorra) felicita a José Alvarado en medio de la euforia por conseguir el pase a París 2024 en el Repechaje Olímpico. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Por esta razón, la era de Colón al frente de la Selección Nacional fue una exitosa, a juicio del dirigente y comentarista deportivo Tony Ruiz.

“Nelson hizo un excelente trabajo. En el ciclo que estuvo, nos llevó al sitial donde teníamos una sequía de 20 años sin ir. Se empezó a ver estabilidad de base de lo que era el Equipo Nacional y los resultados están ahí. Realmente, su renuncia es sorpresiva porque a ti te despiden o tú te mueves porque no tienes los resultados, pero el caso de Nelson no es así”, opinó Ruiz en una entrevista con Primera Hora .

Del mismo modo, el exdirigente nacional Carlos Morales elogió el trabajo que Colón realizó en el pasado ciclo olímpico, pero indicó que no le asombró su dimisión debido a la carga que conlleva dirigir la Selección de Puerto Rico y un equipo del BSN al mismo tiempo.

“La Selección Nacional es el equipo de todos los puertorriqueños y la presión es mucha. Especialmente, la presión externa. Tienes que estar continuamente tratando de bloquear todos los comentarios negativos. Pero, además de eso, si estás dirigiendo una de las franquicia más ganadoras en Puerto Rico, que ha sido el caso de él con Bayamón, pues también hay una presión interna”, dijo Morales a este medio.

“Uno dice: ‘Son cuatro años nada más’, pero no. Son como 15 porque se acumula toda esa presión doble y llega un momento que te sientes abrumado, especialmente, cuando le estás quitando tiempo a tu familia y por más que trates de alejarte de los comentarios en las redes sociales como quiera te llegan”, abundó el técnico, quien estuvo ocho años en ese puesto.

El pasado 23 de septiembre, Colón confirmó que la temporada 2024 sería su última al mando de los Vaqueros de Bayamón en el BSN. En esa última campaña, los Vaqueros tuvieron su peor desempeño en años recientes al terminar el torneo en el sótano de la tabla de posiciones con un récord de 10-24.

“El dirigente de la Selección Nacional es el tipo más escrutado después del Gobernador de Puerto Rico. La Selección dio un cambio con Nelson. No sabemos lo que hay en la olla para que Nelson se haya ido, pero en esos tres años que estuvo tú veías una filosofía y jugadores comprometidos. Muchos jugadores que quizás con lo que había en el pasado no se hubiesen comprometido”, evaluó, por su parte, el excanastero y analista deportivo Javier Rolón.

Favorecen que el próximo entrenador nacional sea de aquí

El próximo compromiso de la Selección Nacional es el 21 y 25 de noviembre, cuando se enfrente a Estados Unidos y Cuba como parte de la segunda ventana clasificatoria al torneo AmeriCup 2025.

La FBPUR tiene menos de seis semanas para encontrar el sustituto de Colón y quien tomará la batuta de la Selección para el próximo ciclo olímpico, aunque también podría nombrar a un técnico de forma interina. Dos de los tres analistas consultados por Primera Hora coincidieron que el nuevo dirigente del Equipo Nacional debería ser un entrenador nativo como Colón.

“Para darle continuidad al trabajo que se ha hecho, debería ser un coach puertorriqueño. Yo creo que nosotros tenemos coach de basta experiencia. Pienso que los asistentes que tuvo Nelson, Carlos (González) y Pachy (Cruz) deben ser honrados o estar entre los candidatos porque conocen el grupo, el sistema y la liga. Ya están familiarizados. No podemos ahora improvisar y buscar a alguien que no conozca a los jugadores o la liga y que eso nos pase factura”, comentó Ruiz.

Nelson Colón, al centro, junto a los asistentes de la Selección Nacional, Rafael "Pachy" Cruz, a la izquierda, y Carlos González, a la derecha. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Al igual que Ruiz, Morales mencionó a González y Cruz como dos fuertes candidatos para ocupar la vacante que dejó Colón, pero indicó que figuras como Wilhelmus Caanen, José Juan Barea, Manolo Cintrón y Eddie Casiano también tienen las cualidades necesarias para asumir la dirección técnica del Equipo Nacional.

“Coaches preparados hay, lo que falta es ver si hay la disposición y les interesa porque esto no es un trabajo fácil… De los candidatos que dije, yo preferiría un coach nativo porque conocen mucho mejor a los jugadores, la liga y a la idiosincrasia. Conocer idiosincrasia es bien importante. Nosotros tuvimos un coach extranjero muy bueno y uno muy malo. Paco Olmos hizo un excelente trabajo, en un momento dado no se le dio el crédito por lo que hizo, y después tuvimos a Rick Pitino que vino a pasar el rato a Puerto Rico e hizo un trabajo muy malo siendo un coach bien cotizado”, enfatizó Morales.

Mientras que Rolón sostuvo que no tendría problemas con que el nuevo mentor sea un extranjero. Sin embargo, señaló que lo que le preocupa del programa nacional es el “cambia y cambia” de dirigente.

“Yo no tengo problemas con que se contraten extranjeros. Yo lo que quiero es que la Selección gane y luzca bien. A mí lo que me preocupa es la continuidad. Ese cambia y cambia de coach porque en tres años Nelson consiguió metas y se tiene que ir por razones que no sabemos”, manifestó.