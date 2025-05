Manatí. Rafael “Pachy” Cruz llegó a considerar dirigir en el exterior, antes de recibir una inesperada llamada de Juan Carlos Ozuna Rosado.

Ozuna, cantante del género urbano y apoderado de los Osos de Manatí en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), lo había llamado para ofrecerle dirigir a su equipo tras el despido de Iván Ríos. Sin pensarlo mucho, el técnico arecibeño aceptó la propuesta.

Entendía que era el momento correcto para regresar a la liga, casi un año después de su salida de la dirección técnica de los Piratas de Quebradillas. Y aunque a los Osos no les ha ido como habría deseado, no se arrepiente de su decisión.

PUBLICIDAD

“No pensaba que iba a llegar la llamada del BSN. Ya estaba mirando qué íbamos a hacer en el verano. Pero, cuando llegó la llamada, sentí una buena vibra. Él (Ozuna) me llamó y tuvimos una conversación muy respetuosa. Siempre ha sido una organización que he admirado. Desde que hicieron el traslado de Guayama y lo que han logrado hacer aquí con la marca”, contó Cruz en una entrevista con Primera Hora .

“Dentro de todo, estoy agradecido y, si la tengo que aceptar hacer mil veces, lo haría. Estoy aquí para trabajar duro”, añadió.

El mentor, de 45 años, fue relevado de su posición como dirigente de los Piratas a mediados de junio del año pasado. Fue una decisión que tomó a muchos por sorpresa.

Cruz relató que se tomó ese tiempo alejado de las líneas para compartir con su familia y continuar estudiando el BSN, pues su meta siempre fue algún día regresar a la liga en la que ganó cuatro campeonatos como jugador (2005, 2008, 2010, 2011) y otros tres como dirigente (2016, 2018 y 2021) de los Capitanes de Arecibo.

El dirigente del equipo Rafael “Pachy” Cruz celebra uno de sus campeonatos con los Capitanes de Arecibo, junto a David Cortés, Joel Jones Camacho y Ángel Álamo, entre otros integrantes.

Pero la oferta de Ozuna no fue la primera que recibió durante ese tiempo. Cruz reveló que estuvo en negociaciones con otras dos franquicias durante la temporada muerta del BSN. Incluso, recibió una oferta de un equipo de la liga de México, a pesar de que su prioridad siempre fue mantenerse en la isla.

“En la temporada muerta, estuve en negociaciones con dos equipos que fueron muy respetuosos y les agradezco muchísimo que pensaran en mí. Entiendo que, a veces, la parte del negocio se interpone en la pureza del baloncesto y no se llega a un acuerdo. Pero, cuando se dio esta oportunidad, la vi bien genuina”, compartió.

PUBLICIDAD

Al rescate de los Osos

Manatí, por su parte, ocupa la quinta y última posición de la Conferencia A con marca de 3-15. De cara a la jornada del sábado, atraviesan una racha de siete derrotas, seis de ellas con Cruz como dirigente ante Mayagüez, Bayamón, Santurce, Caguas, San Germán y Ponce.

Carolina-Canóvanas se podría unir a esa lista si los Osos pierden esta noche contra los Gigantes en el Coliseo Carlos Miguel Mangual. Sin embargo, el quinteto manatieño se encontraba en el sótano de la reñida Conferencia A antes de la contratación de Cruz.

Aún así, no le temió al reto de intentar encaminar a esta franquicia hacia la ruta ganadora, pese a que ya se había jugado un tercio del torneo.

Chris Ortiz, de los Osos de Manatí, con el balón ante la defensa de Jared Ruiz, de los Osos de Manatí. ( Roberto Manzano / @Manfel )

“Es una experiencia distinta. Como entrenador, siempre he estado desde el principio, que uno puede crear una filosofía y prepararse con tiempo. Creo que este reto de entrar así nunca lo había hecho. Asumí el reto. Sabía que iba a ser difícil, pero estamos creciendo, no tan solo yo como coach y los muchachos como jugadores, sino que la organización también”, compartió el estratega.

“El grupo estaba pasando por un momento difícil. Es frustrante, como grupo, no poder salir de ahí, pero los muchachos están trabajando. Venimos todos los días a trabajar, cambiando cosas en ambos lados de la cancha para tratar de hacer cosas distintas, pero es parte de un proceso. Me trajeron aquí para eso y no nos vamos a quitar”, abundó.

Con un récord de 3-15 en la segunda mitad de la temporada, los Osos están contra el reloj para tratar de hacer una corrida y asegurar su espacio en la postemporada.

PUBLICIDAD

Para esto, tendrían que superar a los Mets de Guaynabo (8-13), que también están pasando por una mala racha, y los Criollos de Caguas (10-10). Pero no es algo a lo que Cruz le está dando cabeza.

“Creo que ahora mismo tenemos que tratar de simplificar. Tomar un juego a la vez. Mantener durante 40 minutos una cohesión colectiva en defensa y paciencia en la ofensiva. Ahora mismo, estamos tratando de concentrarnos juego a juego. Pienso que, si nos concentramos en la matemática, eso nos podría afectar. Es aprender de nuestros errores”, opinó.

Pendientes a Ethan y Jhivvan

Los Osos están jugando sin varios de los canasteros que fueron clave rumbo a la final en la temporada pasada. Ismael “Yomar” Cruz, Cliff Duran y Norris Cole están lesionados, mientras que Jhivvan Jackson continúa en la liga de Alemania y Ethan Thompson no se ha reportado todavía, pese a que ya terminó la campaña del Osceola Magic en la G-League.

Manatí desconoce todavía si Thompson jugará este año y esperan reunirse con Jackson una vez termine su participación en el torneo europeo, donde fue nombrado Jugador Más Valioso con el club Würzburg Baskets.

Jhivvan Jackson ( Würzburg Baskets )

“Cuando ellos terminen sus compromisos, no se si pedirán descanso, pero esta es su casa. Estamos esperando a que ellos terminen para entonces sentarnos. Hay comunicación directa con ellos y estamos pendientes. Se ve positivo, pero también tenemos que velar por el bienestar de ellos, así que estaremos pendiente a cuando ellos se liberen para traerlos para acá”, comentó.

No descarta regresar a la Selección

La realidad es que Cruz estuvo un tiempo alejado del BSN, pero no del básquet como tal. Mantuvo su puesto como asistente de la Selección Nacional y fue parte del cuerpo técnico que, junto al dirigente Nelson Colón, llevó a Puerto Rico a los Juegos Olímpicos por primera vez en 20 años.

El mentor arecibeño contó que la razón por la cual no regresó al Equipo Nacional después de París 2024 fue porque decidió “tomarse un espacio para pensar y darle la oportunidad a otros entrenadores”. Sin embargo, no descarta volver en algún momento.

Nelson Colón, a la derecha, fue asistido por Carlos González, al centro, y Rafael "Pachy" Cruz en el pasado ciclo olímpico. Con ese cuerpo técnico, Puerto Rico clasificó a París 2024. ( Ramon "Tonito" Zayas )

“A la Selección siempre le voy a decir que sí. Si en algún momento dado, puedo aportar un granito de arena, siempre estaré dispuesto. Para mí, sería un honor estar ahí nuevamente”, sentenció.