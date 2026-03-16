Tras casi 20 años en el baloncesto profesional, el delantero Ramón Clemente confirmó este lunes su retiro del deporte, marcando el cierre de una carrera que incluyó participación en ligas internacionales y más de una década en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Sin embargo, su despedida de las canchas también marca el inicio de un nuevo proyecto enfocado en ayudar a otros atletas a prepararse para la vida después del deporte.

Clemente reveló, a su vez, que se unió a la organización sin fines de lucro Beyond Code Collective (BCC) para crear “After the Game”, un programa diseñado para apoyar a jugadores en la transición del deporte profesional hacia carreras en el sector tecnológico.

PUBLICIDAD

“Ha sido un largo camino, pero hoy quería anunciar mi retiro. Llevaré mis talentos a Beyond Code Collective con un programa llamado After the Game, que ayuda a los jugadores en su transición al mundo real, pasando del deporte a la tecnología”, expresó Clemente, de 40 años, a Primera Hora en una conversación vía telefónica.

Durante su carrera, Clemente disputó 14 temporadas en el BSN, su última campaña fue la pasada con los Cangrejeros de Santurce. Además, jugó en Argentina, Israel y México. El estadounidense de abuelos boricuas, también representó a la isla durante nueve años con la Selección Nacional de Baloncesto, de la cual anunció su retiro en 2021.

Clemente con el uniforme de los Cangrejeros. ( Baloncesto Superior Nacional )

Entre los momentos más significativos de su trayectoria recordó el campeonato conquistado en 2012 con los Indios de Mayagüez, así como la experiencia de vestir el uniforme patrio.

“El campeonato con los Indios fue definitivamente uno de mis momentos especiales, y también ser parte del Equipo Nacional. Cada vez que me ponía ese uniforme era una celebración. Esos son momentos que vivirán conmigo para siempre”, dijo.

En carne propia

La idea de After the Game surgió de las propias inquietudes del jugador sobre lo que ocurre cuando termina la carrera deportiva. Según explicó, muchos atletas enfrentan dificultades al intentar integrarse a otras industrias una vez dejan el deporte.

“Uno de los mayores problemas -y lo vi de primera mano- es que cuando te retiras no hay muchas oportunidades. No es fácil averiguar qué viene después”, señaló.

PUBLICIDAD

Ramón Clemente junto a Cristina Mancini. ( Suministrada )

El programa se desarrolló en colaboración con Cristina Mancini, fundadora y directora ejecutiva de Beyond Code Collective, una organización que busca crear oportunidades educativas y profesionales en el campo tecnológico.

Clemente comenzó las certificaciones de BCC el pasado año y las culmina este mes. Desde su rol como estudiante fue que nació la alianza con la organización.

El excanastero relató que inicialmente buscaba por su cuenta la forma de entrar al mundo tecnológico, investigando en internet y conversando con personas de la industria. Fue a través de un amigo en común que terminó conectando con Mancini.

“Cuando hablé con Cristina, me explicó todo el ecosistema tecnológico desde el primer día. Yo llevaba meses tratando de entender cómo entrar a ese mundo”, relató.

Tecnología como nueva cancha

El programa After the Game busca preparar a los atletas o exdeportistas con fundamentos tecnológicos y orientación profesional para facilitar su inserción laboral. Las primeras clases incluirán conceptos básicos de tecnología de la información.

“Empezamos con lo básico: hardware, software, GPU (Unidad de Procesamiento Gráfico, por sus silgas en inglés), CPU (Unidad Central de Procesamiento, por sus silgas en inglés), placas base. Es un punto de partida para que luego puedan descubrir caminos como ciberseguridad u otras áreas”, explicó.

Según Clemente, la iniciativa no se limita a obtener certificados de forma gratuita, sino a crear conexiones.

“No se trata solo de conseguir un certificado. Muchos programas solo te venden cursos, pero eso no te consigue trabajo. Lo importante es construir relaciones y conectar con las personas correctas”, afirmó Clemente.

PUBLICIDAD

El exjugador enfatizó que la percepción pública sobre los ingresos de los atletas también contribuye al problema de no conseguir trabajos de inmediato.

“He estado jugando durante 17 años y otros más en la universidad. Es imposible retirarme hoy y mañana tener un currículum que diga ‘me gradué en 2009, por favor denme un trabajo’”, manifestó.

“Uno de los mayores errores es pensar que todos los atletas somos ricos. No jugamos en la NBA ganando cientos de millones. Ganamos nuestra vida como cualquier otra persona, solo que de una manera diferente”, añadió.

“No es retiro, es reconexión”

Para Ramón, quien también tiene su emprendimiento de Clemente’s Café, una marca de café cultivado en la isla, el proyecto también representa una manera de seguir ligado al deporte, ayudando a excompañeros y hasta antiguos rivales.

Su objetivo es ofrecerles herramientas para que no enfrenten incertidumbre cuando llegue el momento de colgar las zapatillas.

“Quiero que los jugadores tengan tranquilidad cuando se retiren, que sepan que tienen opciones y oportunidades”, expresó.

Al despedirse del tabloncillo con un corazón agradecido, el exjugador prefirió redefinir el concepto de retiro.

“Sé que nos gusta llamar a esto retiro, pero prefiero llamarlo reconexión. Vamos a reconectar con la vida, no a retirarnos”, concluyó.