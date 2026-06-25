Ramses Meléndez recibió una multa de $2,500 y una suspensión de dos juegos diferidos por recurrir el martes a las redes sociales a criticar el trabajo de los árbitros en el partido entre los Capitanes de Arecibo y los Osos de Manatí, informó el director de torneo del Baloncesto Superior Nacional (BSN), Ricardo Carrillo, a Primera Hora .

Al tratarse de una suspensión diferida, Meléndez no tendrá que cumplirla de inmediato, a menos que incurra nuevamente en una conducta que viole el reglamento de la liga en lo que resta de la temporada.

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“Los árbitros deben ser multados y suspendidos por actuaciones tan horrendas como esta. BSN debería hacer algo porque si para multar son rápidos, a ellos también hay que tratarlos igual”, lee el mensaje que el delantero de los Capitanes publicó en su cuenta de Instagram y luego borró.

“Sus errores no son corregidos y se creen que mandan, pero lo que hacen es seguir jodiendo la liga. Ya saben porque no hay muchas canchas llenas por (payasos) como ellos que siguen creando su propio show con el pito. ¿26 faltas? Wow”, añadió.

Carrillo también informó que Justin Reyes fue sancionado con $2,500 por intentar confrontar a los oficiales con una actitud hostil en los momentos finales del juego en Manatí. Reyes fue detenido por sus compañeros Emmy Andújar y Juan Pablo Piñeiro.

A los Capitanes solo le restan tres partidos en la temporada regular antes de que inicien los playoffs. De cara a la jornada del miércoles, Arecibo marcha en la segunda posición de la Conferencia B del BSN con marca de 18-13.

Los dirigidos por Juan Cardona visitarán el jueves a Quebradillas y el sábado a San Germán, antes de recibir el lunes de la semana que viene la visita de los Cangrejeros.