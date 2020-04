Nueva Jersey. La primera gran subasta de objetos memorables del legendario jugador de baloncesto estadounidense Kobe Bryant será abierto tres meses después de que falleciera de forma trágica en un accidente de helicóptero el pasado 26 de enero.

Entre los casi 100 objetos que estarán presentes en la subasta, que incluye zapatillas usadas en las finales de la NBA, también habrá un anillo de campeón que originalmente es propiedad de su madre, Pam Bryant.

La compañía responsable de la subasta es Goldin Auctions, que en su catálogo de presentación del evento lo califica como el mayor que se haya dado con recuerdos de Bryant.

PUBLICIDAD

La subasta, que se realizará de forma telemática y que finalizará el próximo 16 de mayo, presenta 86 artículos, donde se podrán ver camisetas y sobre todo el anillo de oro de 14 quilates con ocho diamantes grabados con el nombre de Bryant para representar el récord de 8-0 del Team USA en los Juegos Olímpicos de 2012 en el camino hacia la medalla de oro.

Los responsables de la subasta consideran que el valor de cada uno de los objetos que se presentan podría oscilar entre los $500 y los $100,000.

La oferta más alta sobre cualquier artículo actualmente es de $28,000 por las zapatillas negras de la firma Adidas que Bryant usó en el quinto partido de las finales de 2001 contra los Sixers de Filadelfia.

La oferta actual más baja es de $125 por un balón firmado por la leyenda de los Lakers de Los Ángeles, que disputó con ellos 20 temporadas en la NBA y se retiró en 2016.

Goldin Auctions suscitó cierta controversia en 2013 cuando la casa de subastas de Nueva Jersey intentó vender cientos de artículos adquiridos a la madre de Bryant por $450,000.

Después de que Kobe amenazara con acciones legales, sus padres llegaron a un acuerdo con él para subastar solo seis artículos, incluido el anillo que regaló a su madre después del título ganado por los Lakers en el 2000 sobre los Pacers de Indiana, por lo que emitieron una disculpa pública.

La subasta actual no tiene asociación con Pam y Joe Bryant, según la firma Goldin Auctions. La subasta de 2013 recaudó $62,565 para The Bully Project, una organización benéfica que Kobe Bryant apoyó. La de este año beneficiará a The Mamba and Mambacita Sports Foundation, que la esposa de Bryant, Vanessa, creó después de que el exbaloncestista y la hija de ambos, Gianna, fallecieron durante el accidente de helicóptero junto con otras siete personas.

PUBLICIDAD

La organización benéfica fundada por la esposa de Bryant recibirá un cinco por ciento de lo recaudado en la subasta, aunque Vanessa no está involucrada en ella.

Otro artículo raro en la colección es una camiseta de la selección número 1 en el sorteo universitario de la WNBA (Asociación Nacional de Baloncesto Femenino estadounidense), firmada por la jugadora Sabrina Ionescu durante sus días en la Universidad de Oregon, con la inscripción 'To Kobe'.

La firma Goldin Auctions asegura que la subasta ha sido planificada durante meses para que coincida con el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial, que en su Clase 2020 incluirá al fallecido Bryant entre sus miembros.