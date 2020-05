Los giros del destino se mantienen cambiándole la ruta a Dayshalee Salamán, pero el más reciente es uno que le ha llenado de esperanza de que podría cumplir su sueño de jugar en una Olimpiada.

La canastera de la Selección Nacional Femenina de Puerto Rico, que se rompió un ligamento en el mismo torneo en que el equipo se clasificó, fue operada hace unas dos semanas, y de acuerdo con la prognosis, si no ocurren más percances, debería estar recuperada a tiempo para la Olimpiada de Tokio, reprogramada ahora para el verano del 2021.

“Me alegra mucho porque hay esperanzas todavía de poder jugar. De cómo mi cuerpo reaccione y el trabajo que yo le dé dependerá de cómo pueda regresar”, dijo la explosiva canastera.

PUBLICIDAD

Salamán comunicó en días recientes que fue operada el pasado 14 de abril para repararle el ligamento anterior cruzado de la rodilla izquierda.

“La rodilla estaba inestable y necesitaba operarme porque no podía seguir caminando así”, dijo vía telefónica.

“Gracias a Dios todo salió muy bien y no hubo ninguna complicación”, expresó sobre el procedimiento artroscópico que se le realizó.

La jugadora se desgarró dicho ligamento en febrero en Bourges, Francia, en el torneo en que el combinado boricua logró una histórica primera clasificación olímpica .

Salamán tuvo que ser cargada fuera de la cancha y a su llegada a la Isla desde Francia tuvo que ser transportada en silla de ruedas.

Unos días después de su arribo, la canastera fue examinada por médicos, los que le dieron la mala noticia de que el procedimiento y el tiempo de recuperación le impedirían ver acción en los Juegos de Tokio 2020, evento que en aquel entonces estaba programado para celebrarse entre julio y agosto de este año.

La buena noticia ahora es que se espera que el tiempo de recuperación dure un año como máximo, por lo que ‘Dinamita’, como le apodan, tendría tiempo suficiente para un restablecimiento pleno.

“Todo depende de cómo mi cuerpo responda. Pero no tengo prisa. Tengo el tiempo suficiente para recuperarme, así que trataré de tomarlo con calma y seguir las instrucciones al pie de la letra para volver. Si me toma un año, pues me tomó un año. Si me toma ocho meses, pues me tomó ocho meses”, finalizó la armadora de 29 años.