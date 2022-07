La serie semifinal del Baloncesto Superior Nacional entre los campeones Capitanes de Arecibo y los aguerridos Atléticos de San Germán se empató ayer martes a 1-1 cuando el conjunto de Eddie Casiano se impuso por final 89-88 en un partido sumamente interesante y en el que los monarcas tuvieron que jugar casi todo el encuentro sin los servicios de David Huertas ya que este se buscó una expulsión debido a una falta antideportiva que propinó en un momento de frustración en el primer periodo del juego.

Y aunque Raymond Cintrón y Johwen Villegas hicieron un trabajo fenómenal reemplazando la baja de Huertas, lo que Arecibo sí no ha podido superar ahora por segunda partido es la baja producción del centro nigeriano Chinemelu Elonu, quien está lastimado de una rodilla y no tiene la explosividad que acostumbra para correr la cancha, saltar como protector del canasto e imponer su fuerza rebotera.

En los dos partidos de la serie, Elonu ha promediado solo 10 minutos, 2.0 puntos y 3.5 rebotes por juegos, y en la totalidad de ambos solo aporta una asistencia, un corte de balón y un bloqueo. A modo comparativo, en la fase regular aportó 12.7 puntos, 10.1 rebotes y 2.3 bloqueos por desafío.

La aportación de Elonu, de hecho, va más allá de lo que dictan las estadísticas. Su presencia cambia estrategias de juego y unido a Gustavo Ayón forjan un paredón que no tiene igual este año en el BSN. Por eso ni aún el buen trabajo que ha realizado Devon Collier como su principal reemplazo, con 16 puntos y 11 rebotes por juego, ha sido suficiente para campear su baja.

Pero Elonu no ha podido ser su propio yo en la serie y junto a una actitud atrevida de los Atléticos la serie semifinal entre Arecibo y San Germán se está convirtiendo en un clásico. Los Capitanes necesitaron dos tiempos extras el pasado sábado para sobrevivir el empuje sangermeño ganando el primer partido por 115-112. Y ayer los Atléticos vinieron de atrás para llevarse el juego por el mínimo en los segundos finales del juego.

Así las cosas, ¿qué tiene Elonu? ¿Lo reemplazará Arecibo?

El gerente general del equipo, Ángel Edgardo García asegura que la lesión no es una de estructura o rotura. Elonu recibió un golpe en uno de los últimos partidos de la serie de cuartos de final ante los Gigantes de Carolina y desde entonces está tomando terapias. Ha mejorado pero todavía no está cien por ciento recuperado. Aún no ha recuperado su explosividad y definitivamente su juego depende de ello.

Nate Mason hace un pase frente a la defensa de Chinemelu Elonu. ( Jorge A Ramirez Portela )

“Dicho esto, al momento en que hablamos, no hemos hablado de reemplazarlo”, ha revelado García, reconociendo incluso que todavía acompaña al equipo el importado dominicano Ángel Núñez, quien fue reemplazo de Ayon durante un tiempo que estuvo lastimado y fuera de acción.

García confirmó que Arecibo tendría derecho a reemplazar a Elonu por lesión por Núñez y otro jugador sin que el equipo pierda el turno de hacer un cambio de importado por falta de producción. Incluso de reemplazarlo por lesión podrían luego que se recupere reactivarlo.

“Pero nada de eso se ha considerado al momento”, agregó García, reconociendo que será importante mirar cómo está el jugador cuando el equipo se reagrupe hoy en la tarde para una práctica de cara al juego 3 de la serie el jueves en Arecibo.

¿Y qué hizo Huertas tras la expulsión?

Primera Hora le preguntó a García qué hizo Huertas tras su expulsión del juego del martes y éste dijo que no le quedó otra opción que darse un baño y quedarse en el camerino intentando ver el juego por medio de un celular.

La secuencia que llevó a David Huertas a propinar una falta antideportiva que le costó la expulsión del juego llegó tras una frustración por no recibir la consideración del árbitro a revisar una jugada donde perdió un balón. ( Jorge A Ramirez Portela )

García lamentó que el veterano jugador perdiera el control en el partido cuando alegó que una pérdida de balón que le fue acreditada no fue revisada por los oficiales como él lo pidió. Contó que el oficial que le negó revisar la jugada le dijo “lo que tienes que hacer es jugar duro”. Y la respuesta de Huertas fue la fuerte falta que le propinó a Rondae Hollis Jefferson, cantada como antideportiva, y coronada con una patada en el piso, que fue apreciada como un segundo gesto ilegal ganando una segunda técnica que le costó la expulsión.

La acción de los oficiales buscaba imponer control y no dejar que el partido se les pudiera ir de las manos.