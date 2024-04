Cuando Sudán del Sur obtuvo su independencia en el 2011, el refuerzo de los Vaqueros de Bayamón, Wenyen Gabriel, tenía apenas 14 años. Por esta razón, nunca imaginó que iba a tener la oportunidad de representar a su país en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Será la primera ocasión que la Selección Nacional de baloncesto masculino de Sudán del Sur dirá presente en las Olimpiadas, convirtiéndose en la nación más joven en la historia que clasifica a la prestigiosa cita deportiva.

“Es una oportunidad por la que estoy bien agradecido. Es una de las razones por las que creo que todo pasa por algo. De niño, no teníamos un país hasta 2011 y nunca pasó por mi mente que, cuando creciera, iba a jugar en las Olimpiadas. La oportunidad llegó y que pueda ser parte de la primera aparición olímpica de mi nación es una bendición”, comentó Gabriel después de su primer partido en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) con los Vaqueros.

PUBLICIDAD

El delantero fuerte, de 27 años y 6′9″ de estatura, debutó en el BSN ante los campeones Gigantes de Carolina con una sólida actuación en la que terminó con 13 puntos y 10 rebotes, pese a no formar parte del cuadro inicial. Y los 23 minutos que vio acción le bastaron para comprobar que la liga local le servirá como preparación para lo que le espera en París 2024.

Wenyen Gabriel no formó parte del cuadro inicial de los Vaqueros de Bayamón, pero terminó con 13 puntos y 10 rebotes en 23 minutos. ( Ramon "Tonito" Zayas )

“Una de las razones por las que estoy emocionado de estar aquí es porque la manera como juegan en Puerto Rico es similar a como juegan en la Copa del Mundo de la FIBA. Son las mismas reglas y es el mismo nivel de juego físico. Es la preparación perfecta para las Olimpiadas”, opinó.

Gabriel vistió los colores de Sudán del Sur en el Mundial de 2023, donde su país consiguió el pase a los Juegos Olímpicos al ser el mejor equipo clasificado de la zona africana. De hecho, fue en el Mundial donde conoció a su ahora dirigente Nelson Colón, pues el primer partido del conjunto sursudanés fue una derrota ante Puerto Rico por 101-96.

“Vacilamos un poquito de eso. No hemos hablado mucho de eso, pero me dijo: ‘Yo estoy bien tranquilo porque conozco al coach. Vi lo que ustedes hicieron (en el Mundial) y sé como tú preparas a los equipos’”, contó Colón.

Y es que para el sursudanés muchos de sus nuevos compañeros no son extraños. Gabriel relató que conoce a Stephen Thompson Jr. y Ángel Rodríguez y que ha jugado contra Ysmael Romero y Onzie Branch. Sin embargo, también sabe del BSN por uno de sus amigos cercanos y compatriota, Nuni Omot, quien reforzó a los Leones de Ponce en el 2022.

PUBLICIDAD

“Lo único que he escuchado del BSN son cosas buenas. Uno de mis amigos cercanos, Nuni Omot, jugó en Ponce hace dos años y me dijo que su tiempo en el BSN fue el más divertido que ha tenido jugando baloncesto. Ninguna de las personas a las que le he preguntado acerca del BSN me han dicho algo negativo”, aseguró.

Pese al potencial de Gabriel con Bayamón, su compromiso con el Equipo Nacional de Sudán del Sur no le permite quedarse toda la temporada y su último día en la franquicia será el 1 de junio. No obstante, señaló que por eso no dejará de darlo todo en el tabloncillo para ayudar a los Vaqueros a estar en una posición favorable cuando estén cerca de los ‘playoffs’.

“Yo estoy aquí para ayudarnos a ganar. No estoy aquí para hacer algo fuera de lo ordinario. Voy a traer mi energía, defender bien, bloquear, correr la cancha, hacer cortinas… Todas las cosas pequeñas que son necesarias para ganar son la razón por la que estoy aquí”, sentenció.