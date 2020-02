El deporte los unió, y el deporte los separa por partes del año debido a sus respectivos compromisos. Pero al parecer el baloncelista David Huertas y la empresaria Janice Betancourt, participante del programa televisivo Guerreros, han encontrado la fórmula para mantener a flote una relación que ya alcanza los tres años y medio.

Huertas es uno de los pilares de los Capitanes de Arecibo en el Baloncesto Superior Nacional y uno de los rostros principales del Equipo Nacional de baloncesto de Puerto Rico en la actualidad. Al momento está totalmente inmerso en ayudar a Fuerza Regia de Monterrey, su equipo en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional del México, a revalidar el campeonato.

Se logra con muchas herramientas. La primordial es el amor, pero igual de importante es que haya comunicación, madurez, empatía y respeto -Janice Betancourt

Janice, una ‘personal trainer’ en proceso de certificación, por su parte, está inmersa en la competencia en Guerreros que produce Wapa TV y que la llevó incluso a estar la semana compitiendo junto a algunos de sus compañeros en Colombia.

¿Cómo lo hacen para para mantener la relación a larga distancia? ¿Cuál es el secreto?

“Se logra con muchas herramientas. La primordial es el amor, pero igual de importante es que haya comunicación, madurez, empatía y respeto. Se puede mantener una relación a distancia cuando ambos quieren, se apoyan y se enfocan en lo que verdaderamente desean alcanzar como pareja, sin egoísmo alguno siendo y dejando ser”, dijo Betancourt.

Los jóvenes deportistas disfrutan retarse el uno al otro para dar lo mejor cada día.

En una amena conversación escrita, David y Janice explicaron que se conocieron “de una manera súper curiosa y casual”.

“Ambos estábamos en un grupo de mensajes de texto que, al parecer, nos incluyeron por error, y comenzamos a recibir mensajes sin saber quién era el otro. Seguimos hablando de esa manera por un tiempo hasta que decidimos conocernos en persona... y hasta el sol de hoy...”, destaca Janice.

De eso ya han pasado cinco años y, de camino a los cuatro años de noviazgo, Janice y David dicen que no sienten prisa ni presión alguna por unirse en matrimonio y que se están disfrutando la vida juntos.

A David le gusta la forma en que Janice ve la vida, además de que es “positiva, alegre y feliz”, mientras que Janice dice que “me enamora su manera tan peculiar de ser, en todo el sentido de la palabra”.

Una de las cosas que posiblemente más en común tienen ambos lo es la competitividad a través del deporte. Por la naturaleza de lo que hacen, la complicidad de retarse y ayudarse mutuamente luce como un territorio que obra en favor de la relación.

“Ambos lo somos, pero el más competitivo lo es David. Realmente él me ha impulsado a ser más competitiva porque he visto su disciplina, compromiso y enfoque”, dijo Betancourt. “Yo suelo trabajar mejor cuando estoy bajo presión y él lo sabe, y por eso me reta constantemente para sacar lo mejor de mí. Su deseo es seguir con el mismo entusiasmo que tiene desde que comenzó en el deporte. Eso es lo que me inspira a no rendirme ante la adversidad”.

Este viernes no podremos estar juntos, pero sé que ella estará viendo el juego de la serie final y yo, como siempre hago, la sorprenderé desde la distancia. Y cuando llegue a Puerto Rico, celebraremos -David Huertas

Pero los momentos de retarse, de compartir y de disfrutar de la compañía del otro suelen interrumpirse cuando el trabajo llama, como es el caso del Día de San Valentín, cuando la final de la temporada de baloncesto de México está en plena acción, con la serie empatada a dos triunfos por bandos entre Fuerza Regia y los Soles de Mexicali.

“Usualmente, en el día de San Valentín no logramos estar juntos por motivos de mi trabajo. Si lo estamos, cocinamos juntos o salimos a cenar. Por ejemplo, este viernes no podremos estar juntos, pero sé que ella estará viendo el juego de la serie final y yo, como siempre hago, la sorprenderé desde la distancia. Y cuando llegue a Puerto Rico, celebraremos”, dijo el canastero humacaeño.

Cada noche, David se pone al día con Janice cómo le fue en Guerreros.

Y aunque David está seguro de que Janice estará buscando la manera de encontrar una transmisión de la serie final de la LNBP para poder ver a David ejecutando sobre el tabloncillo, sería curioso poder ver a David intentando conseguir una señal en vivo de la televisión puertorriqueña mediante la cual poder ver a su amada desenvolverse en Guerreros.

“En México no se ve el programa, por lo que me mantengo al tanto por las redes y todas las noches cuando ella me cuenta cómo le fue”, concluyó Huertas.