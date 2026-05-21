Oklahoma City. El Jugador Más Valioso volvió a lucir como tal, y la final de la Conferencia del Oeste se empató.

Shai Gilgeous-Alexander se recuperó de un flojo primer partido de la serie para anotar 30 puntos, Alex Caruso añadió 17 desde el banquillo y el Thunder de Oklahoma City venció, 122-113, a los Spurs de San Antonio el miércoles por la noche.

Chet Holmgren anotó 13 puntos y los suplentes Jared McCain y Cason Wallace aportaron 12 cada uno para Oklahoma City. El Thunder terminó con una ventaja de 57-25 en puntos anotados por los suplentes, además de una ventaja de 27-10 en puntos tras pérdidas de balón.

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⛈️ 30 PTS

⛈️ 4 REB

⛈️ 9 AST

⛈️ 2 BLK



THUNDER EVEN THE SERIES AT 1-1 IN THE WEST FINALS 🍿 pic.twitter.com/z73lxk6vLz — NBA (@NBA) May 21, 2026

Stephon Castle anotó 25 puntos para los Spurs, que también contaron con 22 de Devin Vassell y una actuación estelar de Victor Wembanyama, quien aportó 21 unidades, 17 rebotes, seis asistencias y cuatro tapones.

El tercer partido se juega el viernes en San Antonio.

“Los chicos lo dieron todo esta noche. Sabiendo lo que habría significado perder este partido, demostramos una gran energía desde el principio”, dijo Gilgeous-Alexander.

Isaiah Hartenstein, que apenas jugó en el primer partido, anotó 10 puntos y capturó 13 rebotes para el Thunder, que mejoraron su récord a 14-5 tras una derrota esta temporada, y vencieron a los Spurs por segunda vez en siete enfrentamientos.

La victoria no estuvo exenta de consecuencias para el Thunder, que perdieron al base Jalen Williams —quien ya se había perdido seis partidos en estos playoffs por una distensión en el isquiotibial izquierdo— en la primera mitad debido a una recaída de la lesión. Oklahoma Ciry afirmó que se trataba de rigidez muscular, pero incluso eso podría poner en duda su disponibilidad para el viernes.

Los Spurs también sufrieron bajas importantes. San Antonio , que ya no contaba con el base All-Star De’Aaron Fox por molestias en el tobillo, perdió a su reemplazo en el quinteto titular, Dylan Harper, por una lesión en la pierna derecha tras sufrir un par de caídas aparatosas en el tercer cuarto.

San Antonio perdía por 11 puntos al descanso y por ocho al comenzar el último cuarto, pero se acercó a 99-97 gracias a un triple desde la esquina de Harrison Barnes a falta de 9:06 para el final.

Los siguientes dos minutos y medio salvaron al Thunder. Una racha de 11-0 de los campeones defensores, que incluyó un triple de Jared McCain a mitad de la racha, amplió la ventaja de OKC a 13 puntos.

Pero los Spurs estaban lejos de rendirse. Wembanyama anotó cerca del aro para poner el marcador 118-113 a falta de 1:25, pero Gilgeous-Alexander consiguió una última canasta para sentenciar el partido y enviar la serie empatada de vuelta a San Antonio.