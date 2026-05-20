Nueva York. James Harden no pudo detener a Jalen Brunson en la recta final y no tuvo suficiente ofensiva para compensarlo.

El martes por la noche, los Cavaliers de Cleveland desperdiciaron una ventaja de 22 puntos y perdieron el primer partido de las finales de la Conferencia Este ante los Knicks de Nueva York en la prórroga.

Brunson anotó en varias posesiones seguidas con Harden vigilándole. Brunson anotó 15 puntos con 7 de 9 en tiros sólo en el último cuarto.

“Hizo algunas difíciles, pero obviamente todos sabemos que es un gran jugador de 1 contra 1”, dijo Harden. “Cualquiera que esté en una isla, va a ser difícil, así que tenemos que hacer un mejor trabajo para asegurarnos de que ve cuerpos. Por otro lado, hacen un buen trabajo apoyándole y ayudándole cuando está en una isla. Hizo algunas difíciles, pero tenemos que hacer un mejor trabajo como equipo”.

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El entrenador de los Knicks, Mike Brown, puso el balón en manos de Brunson y confió en su base para explotar el emparejamiento contra Harden.

“No hay ningún secreto: estábamos atacando a Harden”, dijo Brown. “A veces tienes que hacer lo que dicta el juego, y ellos estaban tratando de hacer lo mismo con Jalen, así que dijimos: ‘OK, sentimos que podemos jugar ese juego’. Intentamos no jugar mucho a ese juego, pero sentimos que tenemos a un tipo con el que podemos jugar a eso en Jalen.”

Brunson sólo llevaba 14 puntos al descanso, y la defensa de Cleveland, que cambió de defensores sobre él, dio sus frutos hasta que consiguió un 1 contra 1 con Harden para iniciar la remontada.

“Jalen fue un poco más agresivo”, dijo Harden. “Simplemente le permitimos ser agresivo, e hizo tiros y siguió haciendo tiros”.

El entrenador Kenny Atkinson dijo que él y su personal hicieron ajustes, pero nada funcionó.

“Empezamos a enviarle dos, a quitarle el balón de las manos, a rotar a tope”, dijo Atkinson. “James estuvo bien la mayor parte del partido. Escucha, no estuvimos muy bien defensivamente en el último cuarto”.

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Jugando 48 horas después de reventar a Detroit en el séptimo partido de la segunda ronda, Atkinson dijo que nunca consideró sacar a Harden de la cancha defensivamente.

“Escucha, ha sido uno de nuestros mejores defensas y un gran jugador en los playoffs”, dijo Atkinson. “Confío en él. Es inteligente, grandes manos”.

El fichaje de Harden, 11 veces All-Star, en febrero ayudó a los Cavaliers a llegar hasta aquí. Pero el jugador de 36 años también tuvo problemas el martes por la noche con el balón en las manos.

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Harden encestó 5 de 16 tiros de campo, incluido 1 de 8 desde la línea de 3 puntos, y perdió el balón en seis ocasiones.

Donovan Mitchell, que lideró a Cleveland con 29 puntos, dijo que él y sus compañeros podrían haber hecho mucho más colectivamente para frenar a Brunson y no echó la culpa de la improbable derrota sobre los hombros de Harden.

“En última instancia, no se trata de él, sino de todos nosotros”, dijo Mitchell. “No se trata sólo de una persona. Lleva mucho tiempo en la liga. Lo entiende”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.