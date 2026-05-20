El refuerzo Kendric Davis sufrió la semana pasada una lesión en el codo derecho en un juego ante los Mets de Guaynabo que pone en duda su participación con los Osos de Manatí por el resto de la temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN), informó el dirigente Iván Ríos a Primera Hora .

El armador estadounidense, de 27 años, se lastimó el codo tras un choque con Devin Williams mientras atacaba el canasto en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández, de Gurabo.

Manatí le realizó pruebas que descartaron cualquier tipo de fractura, pero el canastero tenía inflamada el área y no podía estirar el brazo.

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To add, Kendric Davis had himself an awkward fall after a drive to the basket, and looking from the replay, seems like a nasty right elbow injury.



Wishing him all the best! Hopefully nothing too bad. #NBL #NBL27 https://t.co/XfFSwSsrwt pic.twitter.com/fHxCTcWE1D — Pleb (@NBLPleb) May 14, 2026

Por ello, el técnico desconoce si Davis volverá a vestir el uniforme de los Osos en lo que queda del torneo y firmaron a Jameer Nelson Jr. como su sustituto.

“Kendric Davis se lastimó el codo derecho en una caída en Gurabo, la cual lo inhabilita de jugar porque, aunque no tenía fractura, se le inflamó y no lo podía estirar. Si lo vamos a traer o no, eso todavía está en veremos”, dijo Ríos a este medio.

Davis llegó al BSN con altas expectativas tras ser nombrado Jugador Más Valioso de la temporada regular y de la final de la NBL de Australia con los Kings de Sídney. En la serie de campeonato ante los 36ers de Adelaide, promedió 27.2 puntos, 10.4 asistencias y 2.4 rebotes.

Con Manatí, acumuló una media de 23.4 unidades, que lo convertían en el mejor anotador del equipo, 2.2 capturas y 4.7 asistencias en nueve juegos. Sin embargo, los Osos solo ganaron tres de esos nueve partidos en los que el importado vio acción.

Según reportes de medios australianos, Sídney le tiene sobre la mesa una extensión de contrato por dos años a Davis, pero este está evaluando otras opciones en la NBA o en otros países.

Nelson Jr., por su parte, debutó el martes frente a los Indios de Mayagüez y ayudó a los Osos a sacar una victoria en la carretera, 106-92, con 21 puntos, seis rebotes y tres asistencias. Fue el tercer mejor anotador de Manatí.

Con este resultado, los Osos subieron a la quinta posición de la Conferencia A del BSN al mejorar su marca a 8-12. Se han visto afectados a lo largo del torneo por una plaga de lesiones.

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E.J. Crawford y Michael Bruesewitz sufrieron un accidente de carro, por lo que están dentro del protocolo de conmoción cerebral de la liga. Tyler Davis, en cambio, está fuera por una infección respiratoria y Giovanni Santiago por una lesión en el tendón de la corva (hamstring).

Tyler Cook, aunque jugó el martes, tiene lastimado su tobillo derecho. A su vez, descartaron a Chris Ortiz (mano) y al refuerzo Olumiye “Miye” Oni (rodilla) por el resto del torneo tras ser operados de sus respectivas lesiones.

El próximo juego de Manatí será el sábado, cuando visiten a los Piratas de Quebradillas en el Coliseo Raymond Dalmau.