Con la aprobación del doctor Emmanuelli Algarín como nuevo apoderado de los Leones de Ponce en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), los hermanos Oscar y Gerardo “Jerry” Misla cedieron los derechos de uno de los dos equipos que administraban en la “Ciudad Señorial”.

Los Misla han sido apoderados en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) desde hace 10 años, cuando se oficializó el traspaso de los Leones para garantizar su participación en la temporada 2017, y no tienen en mente salir de la franquicia pese a los retos que enfrenta la organización cada año.

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“La pelota es algo diferente al baloncesto y se corre totalmente diferente. Nosotros desde hace como tres años vamos año a año, pero ahora mismo estamos concentrados en el baloncesto. No estamos pendientes de más nada”, aseguró “Jerry” Misla a Primera Hora .

El empresario ponceño compartió que tampoco ha recibido ofertas por el equipo. Dijo que, de llegar alguna, no la atendería debido a que se encuentra en plena campaña del BSN.

Según un estudio de la agencia de consultoría deportiva WIN a principios de 2025, los Leones tienen un valor estimado de $2,364,103.95. Esta cifra pudo haber aumentado con su clasificación a la serie final en el pasado torneo.

Misla, por su parte, aclaró que la razón por la cual cedieron los derechos de Ponce en la LBPRC es por el trabajo que conlleva administrar a dos equipos simultáneamente todos los años.

Misla, por su parte, aclaró que la razón por la que cedieron los derechos de Ponce en la LBPRC es la carga de trabajo que implica administrar dos equipos profesionales de forma simultánea todos los años. Los Leones avanzaron a la final del BSN y la LBPRC en 2025.

“Más que un ‘issue’ económico, es un ‘issue’ de tiempo. Correr dos franquicias profesionales, que cada una te puede coger el año entero, es complicado. Uno termina cansado. Eso responde más a eso que a lo otro (temas económicos)”, indicó Misla.

“Por ejemplo, un equipo normal del BSN trabaja todo el año. Imagínate añadirle otra franquicia grande nóminas altas a la vez. Es complicado desde el punto de vista de contabilidad, apartamentos, carros, auspiciadores… Es bien retante, aparte de que mentalmente uno no descansa”, continuó.

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Los Leones, que reciben $225,000 anualmente en fondos asignados del municipio, no tuvieron la mejor primera mitad de temporada en el BSN, al llegar a la pausa del Juego de Estrellas con marca de 7-12, que los mantiene en el quinto puesto de la Conferencia B, a un juego del cuarto.

Jezreel De Jesús, armador de los Leones de Ponce. ( BSN / Joseph Colón )

El próximo juego de Ponce será el miércoles, 20 de mayo, ante los Atléticos de San Germán en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens, por lo que tendrán bastante tiempo para realizar cualquier movida en busca de una reacción. Sin embargo, Misla no se mostró preocupado, ya que los rojinegros han estado anteriormente en esta posición bajo su administración.

“Esta no es la primera vez que pasa. Hemos visto esto antes, así que no es nuevo. Estamos enfocados en enderezar al equipo. Los coaches analizarán si tenemos que hacer algún cambio, pero nosotros no jugamos hasta el 20 de mayo, así que tienen su tiempo para evaluar”, sostuvo el apoderado.