Los Santeros de Aguada perdieron cuatro de los seis juegos que han disputado desde la salida del refuerzo John Brown III por el nacimiento de su hijo, pero esperan fortalecer su presencia en la pintura con la llegada de Arnaldo Toro a principios de junio.

Allans Colón, director de operaciones de los Santeros, informó a Primera Hora que el ala-pívot se estaría reportando al equipo en la primera semana de junio tan pronto finalice su compromiso con el club Falco Szombathely en la Liga NB I/A de Hungría.

“Arnaldo comienza esta semana la final. De llegar al último juego, que son cinco, sería el 27 o 28 de mayo. Estamos en conversación con él para ver si podemos cuadrar todo para que, una vez termine su participación allá, se incorpore al equipo”, expresó Colón en una entrevista telefónica con este medio.

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“Los planes de nosotros, si sale todo bien, es tenerlo en la primera semana de junio. Eso es lo que nosotros queremos”, continuó.

Toro promedia un doble-doble de 10.5 puntos y 10.1 rebotes en Hungría. En la pasada temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN), acumuló una media de 8.3 unidades y 9.3 capturas con Aguada. De cara a la jornada del jueves, los Santeros ocupan la tercera posición de la Conferencia B con marca de 10-8 y son el peor de los 12 quintetos en el departamento de rebotes, con solo 32 por partido.

“Arnaldo nos da profundidad. Le da una ayuda a Giancarlo (Rosado), (Jacob) Wiley y el mismo Noah (Horchler). Recuerda que, cuando Brown se fue por unas semanas, nosotros bajamos mucho en rebotes. Estamos jugando bien, pero no podemos tapar el cielo con la mano; no somos el mejor equipo reboteando y esa es la especialidad de Arnaldo”, indicó el director de operaciones.

Sobre Brown III, Colón comentó que todavía no hay fecha para su regreso debido a que su bebé aún no ha nacido, pero la gerencia espera que pueda estar de vuelta a finales de mayo o principios de junio. El importado, que fue sustituido temporalmente por Noah Horchler, promedió 12.8 puntos, 7.4 rebotes y 2.2 robos de balón en 12 juegos con los Santeros.

John Brown III, refuerzo de los Santeros de Aguada. ( Santeros de Aguada (Facebook) )

“Hay un compromiso de él de regresar, pero todavía su hijo no ha nacido. Él nos dijo desde enero que se tenía que ir en mayo para resolver unas cositas personales que tenía, entre ellas el nacimiento de su hijo y eso hay que entenderlo. Una vez él me diga que está disponible, haremos todo lo necesario por volverlo a traer”, aseguró el exdirigente.

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En negociaciones con Zakai

Colón abundó que Aguada aprovechará la pausa que tomará el torneo por el fin de semana del Juego de Estrellas para analizar si necesitan realizar cambios de jugadores rumbo a la segunda parte del torneo. Además, reveló que está en negociaciones con el agente de Zakai Zeigler para que el joven armador debute esta temporada en el BSN. Según el exentrenador, el novato, al que los Santeros escogieron con el segundo turno del Sorteo de Nuevo Ingreso 2026, tiene interés en jugar con Aguada.

“La semana pasada tuve una conversación con él cuando acabó la temporada regular en Francia. Él sigue los juegos de nosotros y está interesado en venir. Nos dio el visto bueno de empezar las negociaciones con su agente”, sostuvo el director de operaciones.

“La última vez que vino a Puerto Rico le prometimos que le íbamos a dar la oportunidad para que terminara en Francia, pero que, una vez finalizara, íbamos a ir más fuerte para tratar de traerlo y eso es lo que estamos haciendo. Ya estamos tocando base porque estamos a mitad de torneo y tenemos que prepararnos para ver cómo vamos a cerrar. En los planes de cerrar, él está”, agregó.

Zakai Zeigler en un juego con la Selección de Puerto Rico. ( Federación Baloncesto Puerto )

Zeigler registró una media de 7.7 unidades, 1.5 capturas y 5.8 asistencias en 28 juegos con el club Nanterre 92 en la LNB Élite de Francia. Por otro lado, Colón dijo que la gerencia le dio al dirigente Rafael “Pachy” Cruz la tarea de contactar a Davon Reed, quien fue seleccionado por los Santeros en el sorteo de 2024, pero nunca ha pisado Aguada.

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Tomaron esta decisión a raíz de la relación que comparte con Reed por su etapa con la Selección Nacional en el pasado ciclo olímpico, pero Reed no mostró interés, a diferencia de Zeigler. El escolta aún está jugando en la Liga B1 de Japón con los Saga Ballooners y tiene unos compromisos personales en verano, que no le permitirán jugar en el BSN.

“Dijo que le encantaría venir, pero que este verano tiene unos compromisos y se le haría bien difícil. No es que lo descartamos, pero no lo hemos tocado porque no ha demostrado el interés que ha demostrado Zakai Zeigler”, sentenció.