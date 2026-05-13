Los Capitanes de Arecibo han dominado la primera parte de la temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN) aún estando incompletos, pero en unas semanas recibirán a la última pieza de su rompecabezas: Alfonso Plummer.

El director de operaciones de los Capitanes, Luis Gabriel “Gaby” Miranda, confirmó a Primera Hora que el escolta se reportará a finales de mayo, una vez termine un último torneo con el club Bosna Royal de la Liga ABA en Bosnia y Herzegovina, por lo que se espera que debute con Arecibo para esa fecha o durante la primera semana de junio.

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“A Plummer le falta un torneo como de unos cinco días en Bosnia. Cumple con eso y llegaría como a finales de mayo. Debe estar debutando a finales de mayo o en la primera semana de junio”, informó Miranda en una entrevista telefónica con este medio.

Plummer promedió 14.3 puntos, 2.3 rebotes y 1.6 asistencias, y encestó el 47.7 por ciento de sus tiros de tres en 16 juegos con Bosna Royal. Antes de competir en Bosnia y Herzegovina, estuvo activo con el BAXI Manresa, un equipo de media tabla de la Liga ACB en España. Allí acumuló una media de nueve unidades por partido.

Con su llegada, el dirigente Juan Cardona tendrá que reducir los minutos de varios jugadores que han cargado con la responsabilidad de ocupar la posición de Plummer en esta primera parte del torneo, como Rafael Pinzón. Sin embargo, Miranda piensa que esto no será un inconveniente para los Capitanes.

“En el caso de nosotros, hicimos un plan en el que todos los jugadores participan del mismo en cuestión de saber cuáles son sus roles y cómo vamos a usarlos cuando esté fulano y cuando no esté fulano. Ellos están bien claros con lo que va a pasar cuando llegue el que llegue”, explicó el director de operaciones.

Vuelve Ramses

Otra pieza importante de Arecibo es el alero Ramses Meléndez, quien se ha perdido los últimos tres partidos tras recibir un rodillazo en una pantorrilla durante un encuentro con los Atléticos de San Germán el pasado 3 de mayo.

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Meléndez ha tenido un impresionante segundo año en el BSN que fácilmente lo coloca en la carrera por el premio Jugador Más Valioso al liderar la ofensiva de Arecibo con un promedio de 20.6 puntos y anotar el 51.3 por ciento de sus disparos detrás del arco.

Ramses Meléndez controla el balón durante un juego entre los Capitanes de Arecibo y los Gigantes de Carolina-Canóvanas. ( FOTO SUMINISTRADA )

Aun sin el joven canastero, los Capitanes han extendido su racha a cuatro victorias consecutivas, pero Miranda entiende que podría regresar a cancha este jueves ante los Indios de Mayagüez o el 21 de mayo frente a los Cangrejeros de Santurce.

“Ya está practicando y eso”, comentó el director de operaciones. “Todo nos ha salido bien porque el equipo se preparó y planificamos con tiempo. Este ha sido el resultado de un proceso de reestructuración que empezamos hace tres años, pero también hemos tenido que lidiar con diferentes tipos de jugadores lesionados, como Ramses, Emmy (Andujar) y (Derrick) Walton”, abundó.

De cara a la jornada del miércoles, los Capitanes ocupan la primera posición de la Conferencia B y de la tabla global con marca de 12-4, con ventaja de un juego y medio sobre San Germán.

La semana pasada adquirieron al centro Jorge Bryan Díaz en un cambio con los Criollos de Caguas por el novato Gean Peguero y un turno de segunda ronda del Sorteo de Nuevo Ingreso 2027. Díaz estará debutando con los Capitanes el 21 de mayo ante Santurce.