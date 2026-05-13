Ángel Rodríguez ha sido dirigido por Nelson Colón desde que debutó en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) con los Vaqueros de Bayamón en 2018.

Pero cuando salió el martes al tabloncillo del Coliseo Roberto Clemente para enfrentar a los Gigantes de Carolina-Canóvanas, fue la primera vez que no lo vio en las líneas. Colón dejó el lunes de la dirección de los Cangrejeros de Santurce tras llegar a un acuerdo con la gerencia ante el mal momento que atraviesa el equipo.

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Sin embargo, el resto de los integrantes del cuerpo técnico, incluidos Luis Camacho y Luis Cintrón, permanecieron con la franquicia, mientras que el asistente Luis “Mandy” Cancel asumió de forma interina las riendas del equipo en lo que se completa la contratación del dirigente que reemplazará a Colón.

“(Nelson Colón) es el único dirigente que he tenido en mi carrera de BSN. Yo creo que nunca es fácil ver a un jugador, un dirigente o cualquier persona en esa posición, pero, a la misma vez, estando en este negocio tanto tiempo uno sabe que es normal. Se ve mucho más en jugadores y refuerzos, pero ya uno más o menos entiende el negocio y es más fácil digerir ese tipo de cosas”, dijo Rodríguez a preguntas de Primera Hora durante una conferencia después del partido contra los Gigantes.

“Es un gran coach. Hemos tenido grandes momentos y no hay duda en mí de que tiene mucho baloncesto en la futura oportunidad que se le dé. En mi posición, tengo una gran responsabilidad aquí (en Santurce) y tengo que enfocarme aquí en lo que hay aquí en los muchachos y tratar de ganar juegos. Esto es parte del negocio y, cuando tú eres veterano, nada te sorprende”, continuó.

Bajo la dirección de Colón, Rodríguez vivió sus mejores momentos en el BSN. Ganó dos campeonatos con Bayamón en 2020 y 2022, y fue nombrado Jugador Más Valioso en 2021 tras promediar 19 puntos, 5.4 rebotes y liderar la liga con 8.4 asistencias y 2.1 robos por partido. A sus 33 años, sigue siendo uno de los mejores jugadores del torneo, aunque sus números han disminuido esta temporada a 11.4 unidades, 3.1 capturas y 5.5 asistencias por encuentro.

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Ángel Rodríguez posa junto al exapoderado de los Vaqueros, Yadier Molina, y el anillo de campeón de 2022. ( Suministrada BSN )

La salida de Colón tomó por sorpresa a muchos, al tratarse de uno de los dirigentes de mayor renombre en Puerto Rico y de quien se pensaba que traería estabilidad a una posición que había sido inconsistente en Santurce previo a su llegada. Antes de que asumiera el puesto en octubre de 2024, los Cangrejeros habían tenido a siete entrenadores desde que regresaron a la liga como franquicia de expansión: Néstor “Che” García, Elías “Larry” Ayuso, Iván Ríos, Nathan Peavy, Xavier Aponte, Allans Colón y Brad Greenberg.

Pero la realidad es que, al menos el martes, Santurce lució como de costumbre. Compitió en los primeros parciales, pero cometió varios errores en los minutos finales que les costó la victoria. Al igual que el domingo ante Bayamón, los Cangrejeros volvieron a botar el balón en los últimos segundos y empeoraron su récord a 6-12. Así las cosas, ocupan el sexto y último puesto de la Conferencia A del BSN con la misma cantidad de derrotas que sufrieron el año pasado.

“Creo que el año pasado teníamos una identidad defensiva. Este año ha habido muchos juegos que permitimos más de 100 puntos. Ofensivamente, éramos un gran equipo, si no el mejor ejecutando a mitad de cancha. No hemos sido eso tampoco. Eso resume la gran diferencia entre el año pasado y este año”, explicó Rodríguez a este medio.

Los Cangrejeros, junto a los Gigantes, son el tercer equipo que más puntos por juego permite en lo que va del torneo (94.7). Su próximo partido será el jueves, cuando viajen al Coliseo Carlos Miguel Mangual, de Canóvanas. Se espera que Cancel también dirija a Santurce en ese encuentro.