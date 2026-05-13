El presidente de operaciones de los Cangrejeros de Santurce, Rolando Hourruitiner, siempre supo que existía la posibilidad de que Malik Beasley no fuera uno de sus tres refuerzos al finalizar la temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Desde un principio, Beasley fue bastante vocal sobre su intención de utilizar la llamada “liga más dura” como trampolín para regresar a la NBA, donde jugó durante nueve temporadas y dejó sobre la mesa un contrato de tres años y $42 millones con los Pistons de Detroit tras ser vinculado a una investigación federal por supuestas apuestas deportivas.

PUBLICIDAD

Sin embargo, pocos imaginaron que para mayo estaría fuera del BSN después de haber sido anunciado con bombos y platillos como el primer importado de los Cangrejeros a mediados de febrero. Lo cierto es que el escolta estadounidense de 29 años no cumplió con las expectativas que generó su llegada a Santurce.

Promedió 18.4 puntos, 4.2 rebotes y 1.8 asistencias por juego, pero encestó apenas el 38.7 por ciento de sus tiros de campo y el 30.3 por ciento de sus disparos detrás del arco, un rendimiento bastante bajo para un cotizado francotirador de la NBA. Aun así, Hourruitiner no considera que Beasley sea la razón principal por la que los Cangrejeros ocupan el sótano de la Conferencia A con marca de 6-12.

“No creo que Beasley sea la razón por la cual se descarrila el equipo o llegamos a tener tantas derrotas. Son muchos otros factores que tienen que ver con baloncesto, ejecución del juego, tomas de decisiones y lesiones. Malik fue un profesional. Ha sido un ‘plus’ en ese aspecto. La realidad es que él llegó con unas expectativas y la temporada está exigiendo otras cosas”, dijo el presidente de operaciones de los Cangrejeros durante un aparte con los medios antes del partido del martes contra los Gigantes de Carolina-Canóvanas en el Coliseo Roberto Clemente.

Además del dirigente Nelson Colón, Santurce también prescindió de los servicios de Beasley el pasado lunes. La movida fue primero reportada por El Nuevo Día y luego confirmada por el propio canastero con una publicación en su cuenta de Instagram que leía: “Agente libre otra vez. Una experiencia increíble, muy agradecido por la oportunidad”. Hourruitiner reveló que la salida de Beasley coincidió también con la invitación de varias organizaciones de la NBA a entrenamientos privados de cara a la próxima temporada.

PUBLICIDAD

“La realidad es que nuestra situación coincidió con que él está teniendo unas llamadas y se va para Estados Unidos para sus entrenamientos. Nosotros estamos agradecidos. Coincide con el mal momento y uno desde afuera puede pensar que no tiene los minutos ni los puntos, pero sí los tuvo al principio. A él le tomó un tiempo ajustarse”, contó el exjugador.

“No voy a decir que no atinamos con la decisión (de firmar a Beasley). Voy a decir que, simplemente, no fue la pieza correcta para los jugadores y el sistema que estábamos corriendo en ese momento. En ocasiones sí, pero no como hubiésemos querido”, agregó.

Los Cangrejeros empezaron el torneo con Beasley como su único refuerzo, pero poco después integraron al equipo al ruso Viktor Lakhin y Davon Jefferson tras este último ser dejado en libertad por los Indios de Mayagüez. Lakhin fue reemplazado posteriormente por el nigeriano Chinanu Onuaku y, el martes tras la derrota ante Carolina-Canóvanas, anunciaron a Ian Clark como sustituto de Beasley.

Por segundo año corrido, Santurce se ha visto obligado a improvisar con su selección de importados. No obstante, Hourruitiner explicó que la decisión de comenzar la temporada con solo dos importados no respondió a que esperaba que Beasley cargara la ofensiva del equipo, sino a consideraciones del tope salarial colectivo del BSN, cuyo ‘soft cap’ es de $1 millón y ‘hard cap’ es de $1.5 millones.

“No fue algo estratégico. Simplemente, la razón (por la que empezamos con un refuerzo) fue por el tope salarial colectivo. Mi róster no es uno económico y nuestra filosofía ha sido de tener a un grupo nativo que sea de los mejores y, con los cambios que hubo, tuvimos que ajustarnos. Nosotros preferimos dejar un extranjero fuera a dejar un nativo fuera al punto que volvimos a firmar a David Huertas. La decisión de empezar con dos fue una decisión puramente económica”, aclaró el presidente de operaciones de Santurce.

El próximo juego de los Cangrejeros será este jueves, cuando visiten a los Gigantes en el Coliseo Carlos Miguel Mangual. Se desconoce si Clark, quien jugó el año pasado con Santurce, estará disponible.