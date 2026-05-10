La primera temporada de José Juan Barea como asistente de los Nuggets de Denver llegó a su fin antes de lo previsto tras ser eliminados en seis juegos por unos diezmados Timberwolves de Minnesota en la primera ronda de la Conferencia del Oeste.

Minnesota no contó con Anthony Edwards (rodilla), Donte DiVincenzo (tendón de Aquiles), Ayo Dosunmu (pantorrilla) y Kyle Anderson (enfermedad), pero figuras como Jaden McDaniels, Terrence Shannon Jr., Julius Randle y Naz Reid dieron un paso al frente para clasificar a los Timberwolves a sus terceras semifinales consecutivas del Oeste.

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Fue la primera vez que Denver es eliminado en la primera fase de la postemporada desde 2022, cuando cayeron en cinco partidos ante los Warriors de Golden State. A poco más de una semana de su prematura salida de los playoffs, Barea admitió a Primera Hora que fue un golpe difícil de procesar.

“Nos dolió. Fue fuerte porque esperábamos más”, confesó el exjugador puertorriqueño a preguntas de este medio durante una ceremonia en honor a la memoria de José “Piculín” Ortiz en el Coliseo Roberto Clemente.

“Hay que darle mucho crédito a Minnesota porque nos cañonearon y nos bulearon, como decimos acá. Fue una serie bien física. Les permitieron mucho y nos anularon a Jamal Murray y a Christian Braun. Cuando nos anulan a jugadores tan importantes, pues se nos hace difícil”, continuó.

José Juan Barea brinda instrucciones al canastero Peyton Watson. ( Randall Benton )

Murray promedió 23.7 puntos, cinco rebotes y 5.7 asistencias en la primera ronda, pero anotó apenas 12 unidades en el último juego de la serie tras fallar 13 de sus 17 tiros de campo. En el caso de Braun, acumuló una media de 8.3 tantos contra Minnesota y solo aportó tres en el sexto encuentro.

Nikola Jokic, como de costumbre, sacó la cara por los Nuggets y estuvo cerca de conseguir un triple doble en ese último compromiso con 28 puntos, nueve rebotes y 10 asistencias, pero no logró anotar en el último 1:26 del duelo. Cameron Johnson, a quien Denver adquirió en la temporada muerta en un cambio con los Nets de Brooklyn por Michael Porter Jr., finalizó con 27 unidades.

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Sin embargo, el asistente boricua anticipa que la gerencia de los Nuggets realizará varios movimientos en los próximos meses en busca de traer talento capaz de llevar una vez más a esta franquicia al pedestal donde estuvo en 2023, cuando ganó su primer y único campeonato de la NBA.

“Van a haber muchos cambios de jugadores. Necesitamos más dribleo, más creadores y ponernos un poquito más físicos y más atléticos. Creo que los dueños y el gerente general (John Wallace) van a tener mucho trabajo en el verano. A ver qué pueden hacer”, opinó el técnico.

Volverá la próxima temporada

Barea, no obstante, compartió que esta nueva encomienda fue una experiencia enriquecedora que superó todas sus expectativas. Formó parte del cuerpo técnico del dirigente David Adelman, quien lo llamó personalmente para ofrecerle el puesto, junto a asistentes como Jared Dudley. Además, fue su primera campaña en la NBA desde que se retiró en 2019-20.

“Fue una experiencia increíble. Me encantó. Es un curso increíble. Aprendí un montón y eso es algo que yo quería: darme esa experiencia para ver si es algo que quiero hacer y me gustó mucho. Me gustó volver a la NBA ahora como coach”, indicó el otrora armador, que firmó en julio de 2025 un contrato de tres años.

“Estuve 14 años como jugador, así que sabía más o menos lo que me esperaba. Competí igual, así que voy a seguir haciéndolo”, añadió.

Previo a ser contratado por los Nuggets, Barea dirigió a los Mets de Guaynabo en las pasadas dos temporadas del Baloncesto Superior Nacional (BSN), pero fue sorpresivamente despedido en mayo de 2025 tras un lento arranque del equipo. En la actualidad, sigue ligado a la llamada “liga más dura”, pero como coapoderado de los Criollos de Caguas.