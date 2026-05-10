William Rosario y el resto del equipo de producción de Aquí Se Media conocieron a lo que describen como “la mejor versión” de José “Piculín” Ortiz en sus últimos años de vida.

Y es que antes de fallecer el pasado martes a sus 62 años tras batallar contra el cáncer colorrectal, Ortiz pasó por etapas muy diferentes.

Creció siendo un diamante en bruto que necesitó ser pulido por distintos dirigentes antes de brillar y convertirse en el mejor baloncelista puertorriqueño de todos los tiempos.

Dentro de la cancha, alcanzó la gloria en cancha, así fuera sudando la camiseta de los Atléticos de San Germán, los Cangrejeros de Santurce o la Selección Nacional.

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Fueron ocho los campeonatos que ganó Ortiz en las 24 temporadas que jugó en el Baloncesto Superior Nacional (BSN). Además, llevó a Puerto Rico a cuatro Juegos Olímpicos y cinco Mundiales, suficiente para ser exaltado al Salón de la Fama de la FIBA.

También vivió momentos oscuros, como cuando enfrentó problemas relacionados con las drogas y fue sentenciado a seis meses en prisión en 2012 por posesión con intención de distribuir 218 plantas de marihuana.

Sin embargo, Piculín no tan solo se levantó, sino que también se reinventó. El legendario jugador recibió una oportunidad de Jenaro “Tuto” Marchand y Alberto García en las oficinas de FIBA Américas, localizadas en la avenida Escorial. Allí conoció a Rosario y, con el tiempo, su relación pasó de lo profesional a una gran amistad.

El excentro nacional le llegó a comentar sobre la idea de crear su propio programa, pero quedó en el aire por todas las responsabilidades que tenían en las oficinas regionales del ente federativo.

Con el paso del tiempo, Ortiz dejó su empleo en FIBA Américas para abrir su propia pizzería en La Parguera junto a su esposa, Sylvia Ríos, pero nunca olvidó aquella propuesta que le había hecho el exjugador.

No fue hasta dos semanas después de anunciarle al pueblo de Puerto Rico su diagnóstico de cáncer a finales de 2023 que Piculín decidió que era momento de dar forma al proyecto que tenía en mente. De ahí nació el “GOATCast”, un espacio donde Ortiz pudo conversar con casi 100 figuras tanto del deporte como de la cultura boricua.

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“Yo conozco a Picu en el 2012 cuando trabajamos juntos en FIBA Américas y de ahí más o menos empezó a germinar la idea. Ya en un avión él me dijo que le gustaría hacer un programa, pero yo le dije que teníamos muchas cosas en ese momento. De repente, cuando él cae en la enfermedad del cáncer, nosotros (Aquí Se Media) hicimos el anuncio y me llamó como a las tres semanas”, recordó Rosario en una entrevista con Primera Hora durante una ceremonia en honor a la memoria de Ortiz en el Coliseo Roberto Clemente.

“La verdad es que lo que vi de Picu en estos últimos años fue la mejor versión de Picu. Era una persona tan dispuesta y abierta a usar ese espacio del ‘GOATCast’ para devolverle a un montón de gente sus flores y dejarles saber que fueron gente importante para él y para el deporte”, continuó.

Rosario entiende que, además, Ortiz utilizó su podcast como un espacio para escapar y distraerse de la enfermedad que atravesaba. No obstante, enfatizó que el llamado “Concord” nunca detuvo una producción por enfermedad. Al igual que cuando llevaba el nombre de Puerto Rico en su pecho frente a potencias mundiales, Picu nunca se quitó y siempre estuvo dispuesto a seguir adelante con la producción.

José "Piculín" Ortiz junto a Félix "Tito" Trinidad durante un episodio de "El GOATCast". ( Suministrada )

“Él utilizó ese espacio como un espacio de terapia, pero también como un espacio de escapismo porque estaba pasando por tantas cosas. Estaba bregando con la enfermedad semana a semana y, de repente, tenía ese espacio de dos horas, donde era Picu el jugador”, compartió el productor.

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“Él ponía un ‘game face’, quedaba atrás todo lo que estaba pasando con la enfermedad y se enfocaba en tener una conversación con esta gente. La verdad es que fue ver a Picu en su mejor versión” abundó.

Un tesoro de nuestro baloncesto

Rosario contó que, desde un principio, sabían que figuras como Armandito Torres, Flor Meléndez y Julio Toro estarían entre los primeros entrevistados de Piculín, pero confesó que se quedaron muchos nombres sin un episodio dedicado a ellos en el “GOATCast”. Figuras como Eddie Casiano y Javier “Toñito” Colón estaban en agenda antes de su muerte.

“Picu aterrizó en un lugar en el que él no veía contrincantes. Al revés, él estaba en una posición donde él quería celebrar la carrera de todos los deportistas con los que él se enfrentó y hasta con los que no se enfrentó y vio de lejos. Era un Picu bien gentil y noble”, aseguró el comunicador.

Según Rosario, Ortiz estaba consciente de la importancia que tenía el “GOATCast” en la cultura puertorriqueña. Después de todo, era un podcast donde el mejor baloncelista boricua de todos los tiempo se sentaba a hablar por una hora con sus rivales, compañeros o dirigentes. Es un tesoro para nuestro básquet.

El primer episodio fue una entrevista al exjugador y exdirigente Raymond Dalmau publicada el 7 de abril de 2024. El último fue grabado un día antes de que ingresara a la unidad de intensivo del Hospital Ashford de San Juan. Como de costumbre, tuvo un invitado de renombre, en este caso al expelotero de Grandes Ligas Carlos Delgado.

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Raymond Dalmau fue el primer invitado de José "Piculín" Ortiz en "El GOATCast". ( Suministrada )

Nadie del equipo de producción de Aquí Se Media se imaginó que no volverían a grabar más. Murió tan solo días después de aquella conversación.

“Yo lo ví tan bien. Llegó y me dijo que no se sentía tan bien, pero ya había pasado varias veces. Este era el episodio 90 y ya había pasado que él llegaba y no se sentía bien. Lo batallaba, se iba, lo llamábamos para preguntarle si estaba bien y en el próximo episodio aparecía de lo más bien”, rememoró Rosario.

“Nosotros quedamos en grabar al otro día unas cositas para rellenar y me dijeron que estaba en intensivo. Para nosotros, eso es parte de lo duro que nos ha dado esto. Fue tan inmediato, tan repentino y tan fuerte que no nos preparamos aún sabiendo que estaba pasando por este proceso de cáncer. No nos preparamos porque lo vimos tan fuerte un día antes de caer en el hospital. Fue impresionante”, agregó.

El último episodio del “GOATCast” en el que Ortiz entrevistó a Delgado saldrá el próximo viernes, 15 de mayo. En cambio, se desconoce qué sucederá en el futuro con el canal del cual la esposa del fenecido canastero también estaba bastante involucrada.

Por el momento, Aquí Se Media continuará trabajando en un documental de Piculín que lleva trabajando en los últimos cinco años. Estrenará a finales de julio y se dividirá en cinco capítulos de sobre 40 minutos sobre la vida del legendario baloncelista.